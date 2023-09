Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca: crisi superata? Il gesto social che svela come stanno le cose

Gossip TV

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca di Amici c'è ancora aria di crisi? Un gesto social del ballerino sembra svelare come stanno le cose!

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono una delle coppie di Amici di Maria De Filippi più apprezzate dai fan del talent di Canale5. Prof della scuola lui, membro del corpo di ballo professionista lei, i due fanno sognare il pubblico anche fuori dalla trasmissione.

Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca fuori dalla crisi?

Dopo dieci anni di matrimonio, la coppia aveva vissuto un momentaneo periodo di separazione, al termine del quale era tornata insieme più forte e unita di prima. Tuttavia, questa estate si erano susseguite continue voci di una crisi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, alimentate da segnalazioni di liti varie in Sardegna, dove erano in vacanza, e di un atteggiamento molto frivolo da parte del prof della scuola di De Filippi nei confronti di alcune fan.

In queste ore, però, un gesto social di Raimondo Todaro sembra svelare come stanno davvero le cose con Francesca Tocca: il ballerino, infatti, ha espresso sui social il suo amore per la moglie, commentando con un cuore rosso l'ultimo post pubblciato dalla ballerina. In questo modo, senza troppi fronzoli o dichiarazioni, Raimondo Todaro ha smentito completamente le voci di una possibile crisi con Tocca. Molto probabilmente, le presunte liti con la ballerina sono nate da incomprensioni momentanee, come quelle che tante coppie affrontano.

E un'ulteriore conferma della solidità del loro rapporto potrebbe arrivare dalla nuova edizione di Amici, alla quale lavoreranno entrambi: Raimondo, infatti, tornerà insieme a Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo - anche se quest'ultimo non è stato ancora confermato -, a dispetto delle voci che lo volevano fuori dal programma, come uno dei docenti della scuola, mentre Francesca ballerà nuovamente nel corpo di ballo dei professionisti del talent.

