Amici 22, due professori non ci saranno nella prossima edizione: ecco chi sono

Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima edizione di Amici vedrà l'assenza di due professori del reality. Vediamo insieme cosa sappiamo!

I team di professori di Amici di questa ventiduesima edizione sono composti da sei professionisti molto noti: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Arisa, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Ma sembra che questo schieramento l'anno prossimo vedrà due professori abbandonare il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, due professori lasceranno la scuola alla prossima edizione?

Se Lorella Cuccarini non sembra intenzionata a lasciare la scuola, visto anche il suo legame di amicizia con Maria e Alessandra Celentano è ormai un'istituzione del programma, Arisa e Raimondo Todaro sembrano di tutt'altra opinione. Infatti, le ultime indiscrezioni sui professori del talent di Canale5 vedono la cantante di La Notte abbandonare Amici per potersi dedicare più concretamente alla sua carriera di artista, soprattutto, dopo essere stata snobbata da Amadeus per questo Festival di Sanremo.

Diverso è invece il caso di Raimondo Todaro: secondo le indiscrezioni di TvBlog, infatti, il ballerino e maestro in seguito alla famosa lite durante una delle ultime puntate del Serale con Maria De Filippi, scena tagliata durante il montaggio, potrebbe non ritornare per la prossima edizione di Amici - si legge -

"per una rottura con la padrona di casa"

Sarà vero? Non ci resta che attendere conferme da parte dei diretti interessati!

