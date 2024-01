Gossip TV

Nella querelle tra Luca Jurman e la produzione di Amici è intervenuto anche Morgan in difesa del vocal coach: ecco cosa ha dichiarato!

Nel corso della giornata di ieri, 4 gennaio, la produzione di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una nota ufficiale per rispondere alle numerose critiche rivolte al talent di Canale5 dall'ex professore Luca Jurman. A più riprese, infatti, il vocal coach si è scagliato contro alcuni aspetti del programma, sottolineando come i metodi adottati per educare gli allievi non fossero efficaci.

Amici, Morgan interviene in difesa di Luca Jurman: "Smaschera un sistema che..."

Di fronte alle insistenti accuse di Jurman, tuttavia, la produzione di Amici ha deciso di rispondere per le rime all'ex professore e, in un comunicato ufficiale, ha rivelato che da quando l'ex professore ha lasciato la scuola, ha tentato di contattare, in numerose occasioni, la produzione del programma per poter essere riammesso. In risposta, Jurman ha pubblicato un breve post nel quale affermava che non aveva mai avuto intenzione di tornare nel talent e che

"Se rispondono così, è evidente che stiamo andando nella direzione giusta [...] Presto arriverà un video con nuove rivelazioni"

Ora, a sostegno di Jurman è intervenuto anche Morgan, cacciato da Amici durante il Serale e che, proprio qualche giorno fa, aveva rilasciato alcune scottanti dichiarazioni sul programma e le sue dinamiche. Dando il suo appoggio al vocal coach, Morgan ha così affermato in un lungo post sui social:

"Jurman anzitutto non ‘infanga’ ma critica. Usare le parole correttamente è fondamentale se si vuole sostenere una tesi, altrimenti non può essere accolta in un dibattito. Personalmente trovo che la realtà sia diversa ovvero che Luca Jurman non è affatto mosso dalla ragione di cercare visibilità sia perché non è il tipo, non ne ha bisogno, sia perché a sostegno delle sue critiche ci sono sempre delle argomentazioni, condivisibili o meno, ma ci sono dei ragionamenti e dei fatti raccontati in un contesto di una visione molto distante, altra. Infatti la questione è che Jurman, cosi come altri esseri pensanti e del tutto competenti e costruttivi intellettuali contemporanei attivi e presenti nel dibattito culturale italiano, prende le distanze da un sistema che ha conosciuto e di cui smaschera l’inconsistenza, la cialtroneria. Quindi bisognerebbe entrare nel merito delle situazioni che denuncia e, se si è in grado, confutarle, ma questo si può fare solo se si ha una coscienza"

