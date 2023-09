Amici 23, ecco tutti gli allievi della nuova classe di quest'anno!

Gossip TV

Oggi, domenica 24 settembre, è tornato in onda Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme chi sono i nuovi allievi di quest'anno!

Oggi, domenica 24 settembre, è andata in onda la prima puntata di Amici23, l'atteso talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Accolti con entusiasmo i prof della scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che guideranno la nuova classe di allievi di quest'anno.

Amici 23, ecco tutti gli allievi della classe di quest'anno!

Come hanno rivelato le anticipazioni, ospite della prima puntata è stato Mattia Zenzola, l'amatissimo vincitore della scorsa edizione, giunto per restituire la coppa del primo classificato. Mattia sta ottenendo grandi riconoscimenti nel mondo della danza e farà parte del cast del musical di Mare Fuori. La prima maglia è stata consegnata da Cristiano Malgioglio che l'ha affidata al ventiduenne Matthew, conteso tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Dustin, il ballerino australiano amico di Isobel Kinnear, è entrato come secondo allievo, grazie al sì di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La terza maglia è andata al cantante Mida, poi sempre Malgioglio ha consegnato la quarta maglia alla ballerina Marisol Castellanos.

Ospite nella puntata anche J-Ax, che ha consegnato la maglia al ballerino Nicholas Borgogni, entrato nella scuola per richiesta di Raimodno Todaro, a cui è seguito il ballerino Elia Fiore. Anche la seconda classificata di Amici, Angelina Mango è stata presente come ospite e ha consegnato la maglia alla cantante Mew e poi al ballerino Simone Galluzzo. Il quarto ospite della prima puntata è stato Ciro Immobile: il calciatore ha consegnato le maglie, rispettivamente alla cantante Stella Cardone e a Holy Francisco, alla ballerina Chiara Porchianello e infine al cantante Petit.

Tra gli altri ospiti Stash, che ha investito del banco il cantante Spacehippiez, poi seguito da Francesco Arca che ha dato la maglia alla ballerina Sofia Cagnetti, a cui è seguito Holden e poi la bllaerina Gaia De Martino. Sesta ospite della puntata Annalisa: la cantante ha assegnato le maglie a Lil Jolie, cantante voluta da Zerbi e al ballerino Kumo. L'ultima maglia è andata alla cantate Saraha Toscano, a cui si vocifera dovrebbe seguire un ulteriore ingresso, quello del cantante Ezio Liberatore.

Scopri le ultime news su Amici