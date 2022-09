Amici, Megan Ria: la nuova ballerina è famosa grazie ad Elodie, ecco perché

Gossip TV

Megan Ria ha un curriculum di tutto rispetto. La nuova ballerina di Amici è nota anche grazie ad Elodie.

È andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, e sono stati assegnati i primi banchi ai ragazzi più promettenti e talentosi. Tra loro spicca Megan Ria, ballerina prodigiosa, che non è nuova al mondo del piccolo schermo e ha ottenuto una certa popolarità grazie ad Elodie.

Amici, ecco dove abbiamo già visto Megan Ria

La prima puntata della nuova edizione di Amici è stata ricca di emozioni. Can Yaman è stato messo in imbarazzo da Alessandra Celentano, ospite del programma in qualità di giudice per l’assegnazione di alcune maglie, e Maria De Filippi si è divertita tantissimo con Alessia Marcuzzi e gli altri ospiti speciali. Nel corso della prima puntata la ballerina Megan Ria ha ottenuto un banco, convincendo Raimondo Todaro con la sua esibizione in studio.

La giovane e bellissima ballerina non è un volto nuovo al piccolo schermo e Novella 2000 fa sapere che Megan ha preso parte al corpo di ballo di Battiti Live e Il Cantante Mascherato, oltre che a vincere una delle cinque fasce per “Una ragazza per il cinema”, prende parte a “Chi ha incastrato Peter Pan” e sfilare per alcune case di moda famosissime.

A rendere famosa la ballerina, nata nel 2005 da genitori cubani, è stato il videoclip di Elodie che l’ha scelta come protagonista per Tribale. Al pubblico di Amici non è passata inosservata questa informazione e sono piovuti alcuni commenti negativi: sebbene il talento di Megan sia indubbio, infatti, secondo alcuni telespettatori nella scuola di Maria De Filippi si dovrebbero favorire persone totalmente sconosciute, non chi è già lanciato nel mondo artistico della danza e del canto.

Scopri le ultime news su Amici.