Amici, Marcello Sacchetta ha compiuto 40 anni: il tenero messaggio da parte di Giulia Pauselli per lui il figlio

L'ex volto di Amici, Marcello Sacchetta, ha compiuto 40 anni: ecco il dolce messaggio che ha condiviso Giulia Pauselli per lui e il loro bambino.

Marcello Sacchetta è uno dei volti di Amici di Maria De Filippi più amati di sempre: anche nella ventiduesima edizione è tornata nel talent come giudice estemporaneo e per aiutare i ragazzi in vista del Serale. In occasione del suo 40esimo compleanno, il ballerino ha condiviso sui social un tenero messaggio da parte della moglie Giulia Pauselli e il loro figlio, Romeo.

Amici, Marcello Sacchetta compie 40 anni: il tenero messaggio della moglie e del figlio

Sacchetta sarà impegnato come coach del Musical di Mare Fuori, la popolare serie Rai campione di ascolti. Infatti, il ballerino si occuperà di dirigere il corpo di ballo dell'evento teatrale, che prenderà avvio il prossimo 14 dicembre con un tour che toccherà le principali città italiane. Oltre a questo, Marcello Sacchetta potrebbe tornare anche come ospite speciale nel talent di Amici: dopotutto, anche la moglie Giulia Pauselli riprenderà il suo ruolo di ballerina professionista all'interno del programma di Canale5.

In occasione dei suoi 40 anni, il ballerino ha deciso di condividere sui social i festeggiamenti con la moglie e il figlio, nato la scorsa estate: su Instagram sono apparsi video e diversi scatti e non sono mancati anche gli auguri della moglie Giulia per lui. La ballerina, infatti, ha pubblicato una storia in cui lei, Marcello Sacchetta e il piccolo Romeo sono insieme, vestiti di bianco e a corredo dello scatto ha aggiunto la dedica a entrambi:

"Vi amo infinitamente"

La coppia aveva annunciato la nascita del loro piccolo, nato il 30 agosto 2022, descrivendo il momento come ricco di "un'emozione indescrivibile".

