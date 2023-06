Amici 22, ex amato ballerino nel cast del musical di Mare Fuori

Gossip TV

Un ex allievo del talent di Amici farà parte del cast di Mare Fuori, il musical dell'acclamata serie Rai. Ecco di chi si tratta!

I fan di Mare Fuori avranno di che attendere per il prossimo anno: non soltanto, vero febbraio/marzo 2024, rivedranno in tv la quarta stagione di Mare Fuori, l'amata serie Rai campione di pubblico, ma anche il musical ispirato alla serie. Diretto da Alessandro Siani, il musical di Mare Fuori debutterà al Teatro Augusteo di Napoli a partire dal 14 dicembre e nel cast troviamo anche un amato ex allievo del talent di Amici di Maria De Filippi.

Amici 22, Marcello Sacchetta nel cast del musical di Mare Fuori

Ancora si cercano i volti dei protagonisti della versione musical di Mare Fuori - i casting sono iniziati il 19 giugno - ma è già confermata la presenza di Antonio Orefice, Maria Esposito ed Enrico Tijani, attori della serie. Intanto, arriva la news che anche un ballerino del talent di Canale5 farà parte del progetto.

Stiamo parlando di Marcello Sacchetta, come rivelano gli scatti dal backstage dei casting, pubblicati sulla pagina Instagram del musical Mare Fuori. Il ballerino è raffigurato negli scatti con in mano il microfono, dietro la scrivania del direttore, pronto a dare indicazioni al corpo di ballo. Inoltre, Sacchetta ha anche ricondiviso nelle stories il post dal profilo ufficiale con le date del tour del musical, confermando così il suo coinvolgimento.

Sacchetta è stato concorrente di Amici e ha poi preso parte come ballerino professionista alle edizioni numero 19 e 20; è legato alla ballerina Giulia Pauselli, da cui ha avuto il piccolo Romeo Maria, nato nell'aprile del 2022. Per la ventiduesima edizione, Marcello Sacchetta è tornato nel talent per giudicare i ballerini in una delle puntate del Serale e, ora, è pronto a lanciarsi anche in questa nuova avventura a teatro!

