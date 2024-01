Amici, Luca Jurman ribatte alla produzione del talent: "Se rispondono così è evidente che..."

Gossip TV

In seguito alla nota della produzione di Amici, in cui la produttrice del talent si scagliava contro Luca Jurman, il vocal coach ha deciso di rispondere a tono. Ecco cosa ha dichiarato!

Oggi, 4 gennaio, la produzione di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una nota ufficiale in risposta ai continui attacchi dell'ex professore del talent, Luca Jurman. Negli ultimi mesi, infatti, si sono susseguite le critiche del vocal coach verso i cantanti del programma di Canale5, ma dopo l'ennesima polemica la produzione ha deciso di rispondere per le rime, rivelando alcuni retroscena sull'abbandono della tramsissione da parte di Jurman.

Amici, Luca Jurman risponde a tono alla produzione: "Se reagiscono così allora ci stiamo muovendo bene"

Tra le critiche più frequenti mosse agli allievi c'era quella dell'uso massiccio dell'autotune nelle esibizioni dei cantanti e, in particolare per questa edizione, una certa preferenza verso alcuni allievi, come Holden, i quali nonostante mancassero a volte di rispetto ai professori, non venivano puniti in maniera adeguata. Jurman era già stato criticato da LDA, per alcune sue affermazioni sui "figli d'arte" e il vocal coach aveva ritrattato alcuni commenti, ma la polemica non si era affatto placata.

Oggi, la produzione di Amici ha però deciso di controbattere alle affermazioni del vocal coach, pubblicando un comunicato ufficiale sui social, nel quale affermava che Jurman, fin dalla sua uscita di scena teatrale dal talent, aveva cercato di contattare la produzione in tutti i modi per essere riammesso e che questa macchina del fango messa in moto da lui non era altro che un tentativo di ottenere visibilità.

In risposta, Jurman ha replicato, fornendo la propria versione dei fatti, negando innanzitutto di aver mai fatto richiesta di voler tornare nel talent e che arriverà presto un video in cui ci saranno diverse rivelazioni:

"Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi. Non so affatto chi sia Paola Di Gesu [la produttrice che ha firmato la nota] e non la conosco. State tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerò mai. Infine, non vi preoccupate, nei prossimi giorni uscirà un bel video risposta"

