Amici, su Luca Jurman interviene Paola Di Gesu, produttrice esecutiva del talent: "Infanga per cercare visibilità!"

Luca Jurman ha continuamente offeso gli allievi di Amici negli ultimi mesi, tanto che a intervenire è stata la produttrice esecutiva del talent, Paola Di Gesu. Ecco cosa ha detto.

A quanto pare i continui attacchi di Luca Jurman verso gli allievi del talent di Amici di Maria De Filippi, programma Mediaset tra i più seguiti dal pubblico di Canale5, non sono passati inosservati, ma hanno provocato la reazione di Paola Di Gesu, produttrice esecutiva del talent, che ha pubblicato una nota sulla pagina Instagram WittyTv.

Amici, Luca Jurman accusato di "infangare il programma per cercare visibilità", parla Paola Di Gesu

Nell'ultimo mese, attraverso i suoi canali social, l'ex professore del talent di Amici, il produttore Luca Jurman, non si è risparmiato nel criticare molti degli attuali concorrenti della trasmissione. In realtà, i suoi attacchi e critiche sono iniziate già con l'addio al programma, avvenuto diversi anni fa e, nell'ultimo periodo si sono intensificati, tanto che ogni settimana è stato protagonista di un'accesa polemica. Tra le ultime critiche mosse dal vocal coach ci sono l'utilizzo dell'autotune da parte degli allievi e il trattamento di preferenza che la produzione del programma avrebbe riservato a Holden, uno dei cantanti di questa edizione.

Durante una diretta su Instagram piuttosto dura, Jurman si è persino scontrato con LDA, ex allievo di Amici e figlio di Gigi D'Alessio, che gli ha proposto un confronto e le cui affermazioni hanno spinto l'ex professore a reagire e a ritrattare alcune dichiarazioni riferite ai cosiddetti "figli d'arte":

"Caro LDA, ci ho messo un po’ per rispondere pubblicamente alle tue storie riferite a me. Non credevo fosse necessario ma, visto il prosieguo, ho ritenuto doveroso farlo. Come ho ribadito più volte, io non ho nulla contro i figli d’arte. Anche perché, caro LDA, ne conosco molti che godono di stima e non solo mia. A me non interessa di chi uno è figlio, può esserlo anche del Papa, l’importante è che il talento sia indiscusso e che dimostri, anche con il tempo, la sua reale voglia e impegno per raggiungere l’unicità e l’eccellenza. Come ho già scritto, la frase “figli e figliastri” in realtà è un proverbio che descrive le ingiustizie di trattamenti differenti che spesso vengono adottati all’interno del programma Amici. Su episodi che poi accomunano più persone portando qualcuno a pagare e qualcun altro no, pensavo fosse chiaro"

Tuttavia, l'atteggiamento polemico e critico del vocal coach non ha infastidito soltanto alcuni ex allievi del talent, ma anche la produttrice esecutiva del programma, Paola Di Gesu, la quale è intervenuta personalmente con una nota pubblicata su Instagram, in cui condannava apertamente il comportamento di Jurman:

"Che si parli di un programma tv nel web o sui giornali, è cosa più che normale. Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma perché non corrisponde al suo gusto personale, succede e va accettato come tutte le critiche. C'è però un limite...È da un mese o più che un ex coach di canto di Amici, Luca Jurman, cerca disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte. Dal 2018 e fino ad una manciata di mesi fa, ha telefonato decine di volte, mandato tanti messaggi, ha cercato in ogni modo di poter rientrare a far parte del cast tecnico o artistico di Amici. È venuto di persona negli uffici della società a Roma, per proporsi e per, secondo lui, dimostrare quanto si fosse sbagliato andandosene all'epoca in cui decise di fare un 'colpo di scena'. Verso la fine di una puntata del Serale, all'epoca in diretta, si alzò e - guarda caso con sotto la sedia già il cappotto e la sua borsa - disse appunto in diretta che riteneva terminato il suo lavoro ad Amici (aveva perso la sua ultima allieva)."

La produttrice ha proseguito ricordando come Jurman avesse, nei giorni successivi, cercato di contattare lo staff per un dietrofront, ma Di Gesu ha confermato che, già all'epoca, la produzione ritenne che la presenza di Luca Jurman non fosse più necessaria nel programma, a causa dei suoi metodi "poco limpidi e poco funzionali alla vita artistica degli allievi". Di Gesu ha continuato affermando come le "fandonie" che Jurman racconta quasi quotidianmente sui social non sono altro che un caso de la volpe che non arriva all'uva e che la pazienza della produzione è arrivata al limite:

"Ci auguriamo - conclude Di Gesu - che con la stessa disinvoltura con la quale pontifica a volte un po' anche senza senso sui social, voglia banalmente chiuderla qui e girare pagina"

