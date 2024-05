Amici, Giulia Stabile supporta Angelina Mango all'Eurovision: il tenero messaggio sui social

Gossip TV

Angelina Mango è in gara all'Eurovisione e da Amici anche Giulia Stabile fa il tifo per lei: ecco il tenero messaggio sui social per sopportare la cantante.

Angelina Mango rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest e il pubblico italiano è in trepidante attesa della prima esibizione dell'ex allieva di Amici di Maria De Filippi. La cantante, infatti, si esibirà domani sera sera, in diretta, durante la semifinale della kermesse canora e a supportarla è arrivato il commento sui social di Giulia Stabile, ballerina professionista del talent di Canale5.

Amici, Angelina Mango pronta per l'Eurovision: a supportarla c'è anche Giulia Stabile

Tra la ballerina professionista di Amici e la seconda classificata della ventiduesima edizione si è creata una bellissima amicizia: Giulia Stabile, infatti, ha curato la coreografia di Che t'o dic a' fa, una delle hit di Angelina Mango. Le due, infatti, hanno pubblicato diversi video in cui si esercitavano e scherzavano insieme durante le prove della canzone.

Ma, non solo: durante il Festival di Sanremo 2024, Giulia Stabile è stata tra le fan più sfegatate di Angelina Mango e durante le sue esibizioni non ha mai mancato di mostrare pubblicamente il suo supporto alla cantante. Quando poi Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024, la ballerina ha pubblicato la sua reazione sui social, mentre ha mantenuto un certo riserbo per l'ex fidanzato Sangiovanni, altro cantante in gara alla kermesse italiana.

E, ora, anche nel caso dell'Eurovision Song Contest, Giulia non ha potuto non manifestare il suo supporto per Angelina, pubblicando un tenero commento sui social. Per la cantante, infatti, è un momento molto importante dal punto di vista artistico: dopo aver ottenuto il Disco di Platino per il suo Ep, la cantante ha trionfato - a soli 22 anni - al Festival di Sanremo 2024, facendo ballare l'Ariston con La noia, la sua hit, ed emozionando con la cover de La Rondine, la canzone scritta dal padre, il compianto Pino Mango. E, ora, potrà con la sua energia riuscire a conquistare anche la vittoria all'Eurovision.

Amici, Giulia Stabile supporta Angelina Mango all'Eurovision: "Una bomba"

Dato che per Angelina Mango prendere parte alla kermesse è un'altra tappa importante nella sua luminosa carriera, Giulia Stabile non poteva certo esimersi dall'esprimere il suo entusiasmo per l'amica ed ex allieva del talent di Amici di Maria De Filippi, da cui entrambe provengono.

Perciò, sui social, Giulia ha deciso di pubblicare un tenero commento che racchiude quanto sia fiera di Angelina e del suo successo all'Eurovision Song Contest. Per la prima volta, Angelina Mango si esibirà con La noia e salirà su un palco europeo, pronta a regalare l'ennesima performance da urlo. Infatti, sui social sono apparsi alcuni video delle prove dell'esibizione della cantante e la stessa Giulia ha commentato uno di questi, esprimendo il suo pieno appoggio ad Angelina Mango.

Infatti, sotto un video delle prove della cantante, la ballerina di Amici ha commentato entusiasta:

"Raga, ma cosa sta diventando! Sempre di più! Wow!

RAGAAAA MA COSA STA DIVENTANDOO😭😭 SEMPRE DI PIÙ SEMPRE DI PIÙ @angelinamango_ WOW.👑👑👑👑 https://t.co/xFDNiTLfUH — Giulia Stabile (@giuliast4bile) May 7, 2024

