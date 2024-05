Amici, Angelina Mango pronta per l'Eurovision: l'incoraggiamento di Lorella Cuccarini per lei!

Gossip TV

L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, nonché vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango, è pronta a concorrere per la vittoria anche dell'Eurovision. E, a supportarla, sono arrivate le dolci parole della sua ex insegnante Lorella Cuccarini.

In attesa della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda questa sera su Canale5, la prof di Amici Lorella Cuccarini ha voluto dedicare delle dolci parole alla sua ex allieva Angelina Mango. La seconda classificata della precedente edizione del talent e vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo è pronta a concorrere per la vittoria all'Eurovision Song Contest e per lei Lorella Cuccarini ha speso delle dolci parole.

Amici, Lorella Cuccarini e il tifo per Angelina Mango: la dolce dedica della showgirl

Oltre a spendere delle belle parole per i suoi attuali allievi, Mida e Sarah Toscano, Lorella Cuccarini ha voluto dimostrare il suo sostegno ad Angelina Mango, ex allieva della ventiduesima edizione di Amici che presto si esibirà all'Eurovision Song Contest con la sua hit La noia. Cuccarini ha già dimostrato di avere molto a cuore Angelina, dedicandole vari post sui social in occasione dei suoi successi, come quando ha ottenuto il primo Disco di Platino e anche in occasione della vittoria a Sanremo 2024.

E, ora che è in arrivo la Semifinale dell'Eurovision e in attesa della finale, che si disputerà sabato 11 maggio, Lorella Cuccarini ha voluto dedicare un penserio alla sua allieva. Angelina Mango, al momento, è impegnata nelle prove e negli ultimi preparativi per salire sul palco dell'Eurovision e a un fan che le chiedeva cosa pensasse dlle prove e della sua preparazione, Lorella Cuccarini ha commentato:

"Per me è una bomba!"

Anche quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Lorella Cuccarini ha espresso solo ammirazione per la sua Angelina, dichiarandosi fiera di lei. All'epoca l'insegnante di Amici è stata intervistata in merito alla vittoria di Angelina a Sanremo 2024 e ha dichiarato:

"Per me è stato come se con lei avessi vinto due volte. Mi ha dato una profonda gioia vedere il cambiamento che Angelina ha fatto quest'anno, vedere la sua grinta sul palco. Se l'è mangiato il palco di Sanremo"

