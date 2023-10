Amici, Giulia Stabile: "Sono ansiosa, Tu si que vales? La cosa più difficile è quando si creano..."

Gossip TV

La ballerina professionista Giulia Stabile parla delle sue nuove esperienze televisive dopo la vittoria ad Amici.

Momento d'oro per Giulia Stabile. Dopo la vittoria ad Amici, per lei si sono aperte le porte del mondo della danza ma anche quelle della televisione. Oltre a far parte del cast dei ballerini professionisti del talent show di Canale 5, infatti, la giovane è al timone del popolare show Tu Sì Que Vales.

Giulia Stabile: le parole su Amici e Tu si que vales

Giulia Stabile è una dei volti più amati e seguiti del momento. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la ballerina professionista ha fatto un bilancio della sua carriera partendo da Amici fino a Tu si que vales, il popolare show serale di Canale 5 che la vede al timone insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni:

Mi piace vedere le reazioni di tutti durante le esibizioni o nelle pause. Maria, Sabrina e Giovannino sono esilaranti. La cosa più difficile è quando si creano incomprensioni tra i partecipanti e i giudici. Maria De Filippi vuole farmi sentire serena, a mio agio. Le voglio bene, le sono molto grata e riconoscente. Amici quest’anno senza Covid, che c’era quando io ero un’allieva, è incredibile. Per i ballerini, soprattutto di classica, è importante toccare i muscoli e indicare le posizioni, è uno strumento per capire.

Sono ansiosa, ricordarmi di poter sbagliare è fondamentale. Questo dico ai ragazzi: dagli errori nasce una crescita. Ballo fino a 12 ore al giorno! Ci sono tanti allievi e faccio tutti gli stili. Alla sera però mi accendo. Sono come le montagne russe: la mattina vado lenta perché mi devo riscaldare, la sera vado veloce perché ho preso il ritmo. La danza è disciplina. Alle critiche bisogna rispondere mettendosi nei panni dell’insegnante, ai quali non si risponde mai. Fare il ballerino è complesso, si usa il corpo e anche la testa. Noi siamo molto cattivi con noi stessi… Pretendiamo tanto da noi e ci arrabbiamo se qualcosa non riesce. Invece ho capito che bisogna trasformare la passione per la danza in energia.

Leggi anche Sarah in crisi dopo la decisione di Anna Pettinelli

L'amata ballerina professionista di Amici 23 ha concluso svelando come si vede tra 10 anni:

Che ansia, a pensarci! Spero di essere fiera di me, di avere un bel bagaglio, ma ancora tanto da imparare. E vorrei proprio che “la tavola rotonda” con i miei amici fosse sempre lì.

Scopri le ultime news su Amici.