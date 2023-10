Amici 23, la disperazione di Sarah dopo la decisione di Anna Pettinelli: "Quella lì vuole mandarmi in sfida..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Sarah si lascia andare alla disperazione dopo le parole di Anna Pettinelli che vorrebbe mandare lei o Mida in sfida per far entrare una nuova allieva, Alice. Vediamo cosa è successo!

Per Sarah, la diciassettenne cantante della squadra di Lorella Cuccarini, la punta di Amici 23 in onda ieri, domenica 1°ottobre, è stata foriera di notizie non positive. Dopo essere arrivata ultima in classifica nella gara di canto, la prof di canto Anna Pettinelli ha annunciato che vorrebbe mandare lei o Mida in sfida per poter sostituire uno dei due con Alice, una nuova cantante che si è esibita in studio.

Amici 23, Sarah disperata: "Mi butteranno fuori, non metteranno mai in sfida Mida contro quella lì..."

Il daytime si apre con un breve recap della puntata di ieri, domenica 1°ottobre: nel talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è già tempo di strategie per i professori. Dopo l'esibizione mozzafiato di Alice, una nuova cantante, Anna Pettinelli ha annunciato quanto segue:

"Lei [Alice] mi piace tantissimo. Sto pensando a una tra due persone da mandare in sfida: Sarah o Mida"

Dopo la delusione di essere arrivata ultima nella gara di canto, per Sarah queste parole sono state un'ulteriore doccia gelata. Il daytime di oggi, lunedì 2 ottobre, mostra le lacrime della cantante, che non riesce a nascondere la sua paura alla prospettiva di uscire dal programma:

"Quella lì mi vuole buttare fuori...Che ca*** succede ora? Mida non andrà mai in sfida con quella là"

Anche in casetta con gli altri allievi, Sarah è preda dell'ansia e continua a piangere: "Peggio di così non poteva andare." A nulla valgono le rassicurazioni di Nicholas e di altri allievi per rassicurarla:

"Per quanto sia una cosa brutta e so che è difficile, non devi buttarti giù, devi reagire e dare il massimo questa settimana."

Anche Mida le ricorda quanto sia stato in crisi la scorsa settimana, per il compito su Ultimo che gli era toccato e le ricorda che non può abbattersi così, ma deve reagire, altrimenti sarà finita prima ancora di cominciare:

"Fagli vedere chi sei, altrimenti è finita già. Non devi mollare"

