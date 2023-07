Amici, Giulia Stabile nella bufera: avrebbe negato un saluto a una fan. La ballerina interviene e fa chiarezza!

Gossip TV

L'ex vincitrice di Amici Giulia Stabile è finita al centro di una bufera perché avrebbe negato un saluto a una fan. Ecco cosa ha dichiarato!

La nota vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, è finita in queste ore al centro di una polemica, in quanto, mentre era a Como, si è rifiutata di salutare una fan. A chiarire la situazione è intervenuta la diretta interessata, con un messaggio sui social.

Amici, Giulia Stabile non saluta una fan? Ecco la sua risposta!

La vincitrice della ventesima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi è finita al centro delle polemiche per non aver salutato una fan. Giulia si trovava a Como, in compagnia di Wax, uno dei finalisti di questa edizione di Amici, con il quale ha trascorso una giornata nella cittadina, facendo sorgere il dubbio che si tratti di una frequentazione diversa dall'amicizia. Si tratterebbe di un nuovo amore per Giulia, dopo la rottura con Sangiovanni.

Ma, non è per una possibile romance che Giulia Stabile è finita in una bufera social, ma perché sono arrivate accuse secondo le quali non si è fermata a salutare una fan. Il racconto è stato riportato su Twitter, dove un'utente ha rivelato che la ballerina di Amici ha palesemente ignorato una fan, fingendo di non essere lei, per evitare foto e autografi:

"Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li filerà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo"

Le parole di questa utente hanno scatenato una vera bufera, arrivata anche alla stessa Stabile, la quale ha preso la parola su Twitter per rispondere all'accusa e chiarire come stanno le cose. Ecco cosa ha dichiarato nel suo tweet:

"Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante gli 'impegni' (come magari è successo a Desenzano o come quando sono con amici), ci tengo a dedicare il 'giusto' tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile"

