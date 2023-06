Amici, Sangiovanni rompe il silenzio su Giulia Stabile? Le ultime dichiarazioni del cantante spiazzano tutti

Gossip TV

La storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni sembra ormai essere un lontano ricordo.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile sembrerebbe essere ormai un ricordo. Ad alimentare le voci di una rottura tra i due è stato il giovane cantante che, intervistato da Cosmopolitan, si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno sorpreso tutti.

Sangiovanni spiazza: ecco cosa ha rivelato

È davvero finita tra Sangiovanni e Giulia Stabile? I due giovani artisti, che in questi anni con la loro dolce storia d'amore hanno fatto sognare milioni di fan, sembrano essersi detti definitivamente addio. Se la vincitrice della ventesima edizione di Amici nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia ha parlato del cantante come del suo primo grande amore ma senza sbilanciarsi troppo, Sangio ha preferito la strada del silenzio, almeno fino a oggi.

Rispondendo ad alcune domande di Cosmopolitan, Sangiovanni ha parlato del suo nuovo progetto musicale con Mr Rain facendo riferimento ad un ragazza futura, senza nominare Giulia:

Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo.

Affermazioni che hanno spiazzato e destabilizzato tutti coloro che sperano ancora di vederli insieme. A molti, però, non è per niente piaciuto l’atteggiamento assunto dall'ex allievo di Amici 20 che, rispondendo in questo modo, avrebbe mancato di rispetto alla storia d'amore vissuta con la ballerina professionista. Arriverà una replica di lei? Staremo a vedere.

