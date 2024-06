Amici, ex famoso e amato giudice del talent è diventato papà per la prima volta!

Gossip TV

Un ex amato giudice di Amici di Maria De Filippi è diventato padre per la prima volta: il dolce annuncio sui social!

Un amatissimo ex giudice di Amici di Maria De Filippi, nonché grande cantante della musica italiana, ha annunciato da poco sui social di essere diventato papà per la prima volta. Stiamo parlando di Ermal Meta, che ha ricoperto il ruolo di giudice nella sedicesima edizione del talent show di Canale5.

Amici, Ermal Meta diventa papà per la prima volta: l'annuncio sui social

L'ex giudice della sedicesima edizione di Amici, il cantante Ermal Meta ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta. Poco fa, infatti, ha pubblicato un dolce annuncio per svelare la nascita della sua prima figlia, Fortuna, nata dall'amore con la compagna Chiara Sturdà.

Ermal Meta ha deciso di condividere con i fan un tenero scatto nel quale si vede la manina della piccola Fortuna racchiusa tra le mani dei due neo-genitori. A corredo della foto, Ermal Meta ha pubblicato una dolce dedica:

"La mia mano non è mai stata così grande e nemmeno il mio cuore. 19.06.2024"

Il cantante aveva rivelato che presto sarebbe diventato padre lo scorso 24 aprile, con un altro annuncio: nello scatto pubblicato si vedeva un maglioncino per bambini, che Ermal Meta aveva usato per rivelare la lieta notizia ai fan, svelando anche il nome scelto per la primogenita.

Amici, Ermal Meta è stato uno dei giudici più amati del talent

Ermal Meta è stato tra i giudici più amati delle edizioni di Amici di Maria De Filippi, soprattutto, per il modo con cui si rapportava agli allievi del talent, cercando sempre di spronarli e di incoraggiarli. Un comportamento che condivide anche con Michele Bravi, che ha ricoperto il ruolo di giudice per le ultime due edizioni.

All'epoca di Amici16, il cantante svelò che Maria De Filippi gli aveva chiesto di diventare giudice del talent dopo aver visto esibirsi al Festival di Sanremo nel 2016:

"Dopo la kermesse sanremese, sono stato invitato al pomeridiano di Amici. Ho chiacchierato con Maria e lei mi ha proposto il ruolo di giudice . Mi ha detto: ‘rifletti, pensaci’. Ma io dentro di me avevo già deciso"

Il cantante ha raccontato che aveva conosciuto la conduttrice dietro le quinte della kermesse ed era rimasto colpito dalla sua richiesta, ma non aveva potuto non accettare, data l'immensa stima per la conduttrice del talent. E, anche se non è più stato tra i giudici del Serale, Ermal Meta è ritornato nell'ultima edizione per giudicare la gara di inediti dei cantanti del programma.

