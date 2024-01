Amici 23, Ermal Meta giudice d'eccezione della gara inediti degli allievi: la classifica del cantante [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, Ermal Meta ha giudicato la gara degli inediti di quattro allievi: ecco la sua classifica.

Oggi, durante il daytime di Amici 23, quattro degli allievi della scuola di Maria De Filippi hanno presentato i loro inediti in una gara con un giudice d'eccezione: Ermal Meta.

Amici 23, Ermal Meta giudica gli inediti di Petit, Ayle, Mida e Malìa: la classifica del cantante!

Il primo a esibirsi è stato Petit con il suo Tornerai, singolo presentato nella puntata di domenica 14 gennaio in onda su Canale5, in cui si racconta della fine di un amore e del desiderio di uno ragazzi a darsi una seconda possibilità. Alla fine dell'ascolto, Ermal Meta ha dichiarato:

"Allora, intanto, complimenti. Le canzoni d'amore sono sempre molto semplici ed è attraverso questa semplicità che arriva l'amore. Si fa ascoltare bene e si fa cantare bene e non sarei sorpreso se tutti quelli che saranno davanti a te, durante i tuoi concerti, la intoneranno con te"

Come secondo allievo si è esibito Ayle: il cantante di Anna Pettinelli sta vivendo un periodo molto complesso nella scuola, in cui dubbi e paure lo hanno dilaniato per molti giorni, come ha testimoniato la lettera che ha scritto nei giorni scorsi e in cui esprimeva lati di sé che non aveva ancora portato in puntata. Con il suo inedito Il tuo nome, il cantante ha emozionato moltissimo Ermal Meta, tanto che il cantante gli ha rivolto i suoi complimenti e ha affermato che questo pezzo aveva toccato delle corde molto profonde dentro di lui e gli avevano riportato alla memoria un periodo molto difficile vissuto.

Il terzo cantante a esibirsi è stato Malìa con la sua Non so se tu, giudicata orecchiabile da Meta, ma non abbastanza incisiva:

"La canzone descrive un momento molto intenso, la descrivi con il corpo, ma avrei fatto di più con il corpo. Forse, ci sono troppe informazioni, dal punto di vista testuale, qualcuna in meno. Troppi input, è quasi un flusso di coscienza, ma per fa sì che un elemento si agganci meglio addosso è meglio essere più sintetici. Però il pezzo è bello e lo hai fatto bene"

Infine, si è esibito Mida con il suo Fight Club, già diventato virale sui social: il suo pezzo ha ricevuto la piena approvazione di Ermal Meta che si è complimentato con la "faccia da schiaffi" del cantante:

"Beh tutto cade giù tranne te. Mi piace il pezzo, la produzione, come sei sul pezzo, la tua faccia da schiaffi, che non guasta, bravo, che posso dirti"

Poco dopo, i ragazzi hanno ricevuto la classifica finale che vedeva al primo posto Petit e Ayle quasi a pari merico con 7.5 e 7 ++, poi al terzo posto Mida con 7+ e infine Malìa con 6+, un voto che gli ha lasciato l'amaro in bocca e lo ha spinto ad allontanarsi dalla casetta, deluso.

