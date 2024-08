Amici, ex amatissima allieva fa coming out e poi svela: "Relazioni con una donna? È più facile mantenere dopo un'amicizia"

Gossip TV

La cantante ed ex allieva di Amici, Gaia Gozzi, si è raccontata a cuore aperto lasciandosi andare a delle confessioni private circa la sua attuale situazione sentimentale.

Tempo di confessioni piccanti per Gaia Gozzi. La giovane cantante ed ex allieva di Amici 19 ha rilasciato un'intervista al format “Hot or Not” di My Secret Case, il portale online dedicato al sexy shop, in cui ha fatto coming out e rivelato si essere single e casta da diversi mesi.

Gaia fa coming out: le confessioni della cantante

Gaia, nome d'arte di Gaia Gozzi, ha fatto coming out. Durante un gioco con il portale MySecretCase, la vincitrice della 19esima edizione di Amici ha deciso di aprirsi e parlare del suo orientamento sessuale. In maniera del tutto naturale, la cantante ha ammesso di essere attratta sia dai ragazzi che dalle ragazze e di non avere rapporti da ormai sette mesi:

In questo periodo sto lavorando molto quindi non ho proprio le energie per fare niente, sono in giro a fare Sesso e Samba (il brano con Tony Effe ndr), ma qua sotto in realtà è tutto morto. Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitata [...] Che cosa ne penso della sc*pamicizia? Mi piace se c’è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino. Con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende. Mi piace anche in tre, ma preferisco due ragazze e un ragazzo. Il mio sogno con artisti stranieri? Doja da sola o Rihanna e Rocky insieme.

La talentuosa e amatissima cantante della 19esima edizione di Amici, che quest’estate ha spopolato con il feet con Tony Effe "Sesso e Samba", in una passata intervista concessa a Gay.it aveva rivelato di essere cresciuta in una famiglia e inclusiva e libera:

Ho avuto la fortuna di essere cresciuta in una famiglia, in un contesto di amici in cui c’era piena libertà di esprimere la propria omosessualità. Ho un padrino gay, amici gay, zii omosessuali. L’amore è libero, non ho mai avuto esperienze in cui qualcuno ha fatto coming out con me, perché la loro sessualità è sempre stata condivisa, espressa.

Il figlio di Raf tra gli allievi della prossima edizione di Amici?

Gaia è sicuramente uno dei talenti più apprezzati usciti dalla scuola di Amici. Ma chi saranno i protagonisti della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi? Rumor parlano dell'arrivo di un altro figlio d'arte dopo Angelina Mango e Holden. DArt, nome d'arte di Samuele Riefoli, è l’aspirante cantante figlio di Raf che sarebbe stato adocchiato da Rudy Zerbi. Per saperne di più non ci resta che attendere la registrazione della prima puntata.

