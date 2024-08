Amici 23, Sarah: "Io e Angelina Mango abbiamo alle spalle due percorsi differenti, non ha senso paragonarci"

Gossip TV

Dopo aver trascorso gli ultimi mesi a esibirsi in giro per l'Italia, Sarah Toscano, la vincitrice della 23esima edizione di Amici presenta al pubblico il suo nuovo singolo Roulette e si sbilancia su Angelina Mango.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Nell'attesa, la giovane cantante Sarah Toscano ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha ricordato la sua lunga e incredibile esperienza nel talent show di Maria De Filippi e presentato il suo nuovo singolo "Roulette".

Le parole di Sarah su Angelina Mango

Momento d'oro per Sarah Toscano. Dopo aver vinto la 23esima edizione di Amici, la cantante ha trascorso gli ultimi mesi a esibirsi in giro per l'Italia e cantare sui palchi importanti, come quello che ha fatto da apertura alla data italiana dei Black Eyed Peas. A tal proposito, la giovane artista ha rivelato di aver vissuto forti e intense emozioni:

Questi mesi sono stati intensi, ma bellissimi. Ho lavorato tanto, non mi sono mai fermata, ma continuo ad avere dentro un'adrenalina pazzesca. Voglio continuare a viaggiare, a cantare, a scrivere, ad andare in studio. Non voglio che fare questo nella vita. Ho bene in mente qual è il mio progetto...Non voglio sprecare un'occasione. Voglio andare a Sanremo con un pezzo giusto. Non sono strutturata per un pezzo troppo introspettivo che, magari, può cantare chi ha un determinato vissuto. Ma vorrei qualcosa che mi permette di raccontare la mia età, ma in maniera non banale o stereotipata.

Sarah, che ha dichiarato di non aver ancora trovato la sua anima gemella, ha rivelato il suo pensiero su Angelina Mango dedicandole parole di grande stima. A chi continua a paragonarla alla figlia del compianto Mango, la vincitrice di Amici 23 ha così replicato:

La stimo tantissimo e la trovo davvero incredibile come artista, ma sinceramente trovo che non abbiamo molto in comune. Certo c'è l'essere molto giovani e l'aver fatto Amici, ma facciamo musica completamente diversa, abbiamo alle spalle due percorsi differenti. Quindi, non credo che paragonarci abbia molto senso. Lei ha una carriera straordinaria che sarebbe un privilegio replicare, ma sinceramente la cosa più bella che potrei sentirmi dire è: lei è Sarah. Senza che a proseguire la frase ci sia nient'altro: siamo solo io e la mia musica.

Ad Amici 24 arriva un altro figlio d'arte

Manca circa un mese alla nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire da domenica 15 settembre. Chi saranno i protagonisti della nuova edizione? Chi, dopo Sarah, sarà la prossima popstar a tenerci compagnia con la sua musica? Rumor parlano anche dell'arrivo di un altro figlio d'arte. DArt, nome d'arte di Samuele Riefoli, è l’aspirante cantante figlio di Raf che sarebbe stato adocchiato da Rudy Zerbi.

