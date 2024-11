Amici, ex allievo della scuola aprirà i concerti al Forum di Assago di Laura Pausini: "Sono ancora incredulo"

Gossip TV

Il giovane cantante ed ex allievo della 22esima edizione di Amici, Niveo, aprirà i concerti al Forum di Laura Pausini: l'invito della star internazionale e l'emozionante reazione di Marco Fasano.

Grande soddisfazione per il cantante Niveo! Dopo l'esperienza nella scuola di Amici, Marco Fasano è stato scelto da Laura Pausini per aprire i suoi concerti al Forum di Assago il prossimo 27 e 28 novembre 2024.

Niveo aprirà i concerti al Forum di Laura Pausini

Laura Pausini ha deciso di regalare a otto giovani promesse della musica italiana la possibilità di aprire i suoi concerti in Italia del WORLD TOUR WINTER 2024. La scelta è stata fatta dalla cantante in persona, che ha selezionato gli artisti, premiando talento e autenticità. Ad aprire le due date sold out al Forum di Milano, il 27 e 28 novembre, saranno due ex allievi di Amici, ovvero Federico Baroni e Niveo.

Proprio Niveo, nome d'arte di Marco Fasano, ha voluto condividere sui social l'emozionante video riguardante l'inaspettato invito ricevuto dalla Pausini: "Ho ascoltato la tua musica, la tua voce. Ho letto anche un’intervista che mi ha molto colpito e che ti ha riguardato da vicino. Ho voglia di conoscerti, di abbracciarti, di ascoltarti. Ti va di aprire i miei concerti, al Forum di Assago, i prossimi 27 e 28 novembre?". Una grande soddisfazione ed emozione per l'ex allievo di Lorella Cuccarini ad Amici, che ha pubblicato un post in cui ha raccontato tutte le emozioni prima del grande evento:

Ho passato anni a cantare chiuso in camera per l'imbarazzo, poi in strada, in piazza, tra i banchi di scuola [...] Chi glielo dice a quel ragazzo che, il 7 giugno 2018, la sua vita sarebbe cambiata per sempre? E chi gli dice che, un giorno, aprirà un concerto al Forum di Assago della regina del pop, la cantante italiana più conosciuta al mondo, Laura Pausini? Sono ancora incredulo...Grazie di cuore per avermi ascoltato. Ci vediamo il 27 e il 28 novembre pronto ad abbracciarti.

Nicholas Borgogni e Kumo nel corpo di ballo del tour di Laura Pausini

Niveo non sarà l'unico ex allievo di Amici a partecipare al tour di Laura Pausini. Nicholas Borgogni ha infatti annunciato che sarà nel corpo di ballo che affiancherà la cantante nel suo tour, che è iniziato il 4 novembre a Londra. Con lui anche Kumo, altro ex ballerino di Emanuel Lo della ventitreesima edizione. Pur essendo stato molto criticato da Alessandra Celentano, che non lo ha mai ritenuto all'altezza del talent show di Maria De Filippi, Nicholas aveva riscosso un grande favore tra il pubblico e la sua eliminazione, all'inizio del Serale, era apparsa a molti ingiusta. Dopo l'esperienza nella scuola e l'esperienza a New York, il ballerino è tornato in patria pronto per rimettersi in gioco. E, a quanto pare, la sua occasione è finalmente arrivata!

