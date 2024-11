Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 10 novembre: una nuova eliminazione e un atteso ritorno

Gossip TV

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 11 novembre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Veronica Peparini, Malgioglio e l'ex allieva Giordana Angi.

Si è conclusa da poche ore la registrazione della nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 10 novembre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio la cantautrice Giordana Angi, che ha presentato il nuovo singolo “Piano Piano”, e Cristiano Malgioglio, che ha cantato il nuovo brano dal titolo “Rosa tormento”.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici

La nuova puntata della 24esima edizione di Amici è stata registrata oggi, 7 Novembre 2024. Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, la ballerina Sienna Osborne ha perso la sfida ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Al suo posto è entrata Francesca. Ilan Muccino ha vinto e ha ripreso la sua maglia.

A giudicare la gara di canto Cristiano Malgioglio ed Ermal Meta, che hanno premiato Chiamamifaro e messo all'ultimo posto il giovane cantante Luk3. A giudicare, invece, la gara di ballo la coreografa Veronica Peparini. La classifica stilata dall'ex professoressa di Amici, che è attualmente nel cast della nuova edizione de La Talpa insieme al compagno Andreas Muller, ha visto al primo posto Alessio e all'ultimo la latinista Alessia.

Spazio poi ai compiti assegnati durante la settimana dai professori della scuola. Emanuel Lo ha messo alla prova Alessia in una coreografia hip hop sulle note di “30 gradi”; Alessandra Celentano ha assegnato una coreografia neoclassica sulle note di “I have nothing”. La nuova registrazione ha visto anche il ritorno dell'amatissima Giulia Stabile nel corpo di ballo dei professionisti del programma.

La classe di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica 11 novembre alle 14 su Canale 5. 15 i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan Muccino, la new entry Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

