Amici, Emanuel Lo ha fatto parte del corpo di ballo di Paola e Chiara: eccolo in video di 22 anni fa!

Il professore della scuola di Amici Emanuel Lo in passato ha fatto parte del corpo di ballo di Paola e Chiara. Il video che vi farà sentire nostalgici!

Nel corpo docenti di Amici di Maria De Filippi c'è anche il coreografo e ballerino Emanuel Lo, compagno di lunga data di Giorgia. Il professore è entrato a far parte del talent da qualche anno, sostituendo Veronica Peparini, ed è in poco tempo diventato uno dei professori più amati del programma di Canale5. Ma, forse, non tutti sanno che, 22 anni fa, nel 2002, era parte del corpo di ballo che accompagnava le esibizioni di Paola e Chiara!

Amici, Emanuel Lo nel corpo di ballo di Paola e Chiara: il video che vi farà sentire nostalgici

Erano gli inizi degli anni 2000 quando Emanuel Lo lavorava come ballerino e coreografo, esibendosi nel corpo di ballo che accompagnava le esibizioni di due delle cantanti più famose in Italia: Paola e Chiara.

Era il periodo del Festivalbar, di MTV e di Top of the Pops e Amici di Maria De Filippi era alle prime edizioni, quando si chiamava ancora Saranno Famosi e Maria De Filippi stava solo iniziando a diventare la regina della tv che conosciamo oggi.

A quel periodo, insomma, risale la collaborazione di Emanuel Lo con Paola e Chiara, che lanciavano uno dei titoli più iconici della loro carriera, Festival! E parteciparono al Festivalbar nell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. In questo video del 2002, quindi, ben 22 anni fa, Emanuel Lo appare nel corpo di ballo che accompagna le due cantanti e ha un look completamente diverso da quello di oggi: pantaloni a vita bassa e treccine lunghissime, quasi potreste stentare a riconoscerlo!

Amici 24, Emanuel Lo non tornerà per la prossima edizione?

Emanuel Lo è parte del corpo docenti di Amici e dalla fine della ventitreesima edizione si sono diffusi rumors sulla sua eventuale assenza a partire dalla prossima edizione. Mentre, infatti, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sembrano essere oramai delle certezze per la scuola di Canale5, nel caso di altri professori, come appunto Emanuel Lo, la situazione potrebbe essere diversa.

In questa edizione, il ballerino e coreografo è stato molto criticato a causa della situazione che lo ha visto coinvolto con Nicholas Borgogni: quando, infatti, Raimondo Todaro si è rifiutato di portare il ballerino al Serale, Emanuel Lo è intervenuto e ha deciso di prenderlo in squadra. Una decisione che ha fatto scatenare diverse polemiche visto che il coreografo aveva da sempre criticato aspramente l'allievo.

Oltre alla news su un suo eventuale addio, si è anche diffusa la voce che a sostituire il ballerino e coreografo sarebbe una ballerina professionista molto amata dai fan del programma: Elena D'Amario. Tuttavia, per il momento, si tratta solo di voci e bisognerà aspettare prima di poter avere la conferma o smentita di questo particolare rumor.

