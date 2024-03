Amici 23, Emanuel Lo e la proposta shock a Nicholas Borgogni: "Passa nella mia squadra!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Nicholas Borgogni ha ricevuto una propsota inaspettata da Emanuel Lo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 1°marzo, si è presentato ricco di momenti inaspettati: due professori hanno, infatti, chiesto ad allievi di altre squadre di passare al loro team e avere così una nuova possibilità di accedere al Serale. La seconda fase del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi è sempre più imminente e i professori stanno iniziando a distribuire le maglie agli allievi che ritengono più meritevoli.

Amici 23, Nicholas Borgogni passa nella squadra di Emanuel Lo! [VIDEO]

I precedenti appuntamenti del daytime hanno portato Nicholas Borgogni a cercare un confronto al suo insegnante, Raimondo Todaro, perché il latinista ancora non ha deciso se portare lui o Giovanni Testa al Serale o entrambi. Sollecitato da un confronto con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Todaro ha ammesso di ritenere Sofia più degna di Nicholas di prendere la maglia in questo momento. Un'affermazione che ha infastidito molto il ballerino: confrontandosi prima con gli altri allievi, il ragazzo ha dichiarato che non andrà al Serale come "scarto", ma solo se davvero Todaro riterrà che è meritevole.

Dopo essersi incontrato con il maestro, Nicholas l'ha posto di fronte a un ultimatum e alla fine, visto l'atteggiamento irremovibile di Todaro, ha preso una drastica decisione: lasciare la scuola di Amici! Mentre in casetta i suoi compagni provavano a fargli cambiare idea, Emanuel Lo è entrato e ha chiesto di parlare con il ballerino. I due si sono recati in camera di Nicholas e lì Emanuel Lo gli ha chiesto di disfare i bagagli e prendere l'occorrente per ballare. Poi, ha chiesto al ballerino di raggiungerlo nello studio e lì lo ha fatto esibire in alcune coreografie, con l'aiuto di Elena D'Amario, professionista del programma con cui Nicholas ha stretto un bel legame di amicizia e stima.

Dopo aver corretto alcuni errori nelle performance dell'allievo, Emanuel Lo gli ha proposto di cambiare squadra e passare al suo team:

"Quello che tu fai nei passi a due ci vuole molto tempo per avere quel tipo di controllo. Le prese, con tutti i movimenti, richiedono un controllo che è quello che si ha nelle prese. Sii consapevole delle tue caratteristiche, devi migliorare, ma voglio aprirti la porta della mia squadra. In passato non l'avrei fatto, ma ho visto dei miglioramenti, anche perché stai andando via dalla scuola e voglio che ci ripensi"

Nicholas ha accettato, felice di non dover abbandonare il talent, ed è ora ufficialmente un ballerino del team di Emanuel Lo.

Scopri le ultime news su Amici