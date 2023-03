Amici, Elena D'Amario vittima di bodyshaming: "Mi scrivono che faccio schifo"

Gossip TV

Elena D'Amario è uno dei volti più noti ad Amici. La ballerina ha rivelato di essere stata oggetto di bodyshaming. Ecco cosa ha raccontato.

Ad Amici a essere noti non sono soltanti allievi e professori, ma anche i ballerini professionisti che formano il corpo di ballo e aiutano i ragazzi del talent di Canale 5 a prepararsi alle sfide a cui sono sosttoposti. Tra i vari artisti che hanno raggiunto la fama grazie al programma condotto da Maria De Filippi nel mondo della danza, non passa inosservato il nome di Elena D'Amario. Dopo essere diventata famosa grazie alla partecipazione ad Amici, la ballerina è volata all'estero dove ha consolidato la sua carriera nel mondo della danza, diventando parte della compagnia newyorkese di David Parsons, la Parsons Dance Company, dove ha raggiunto grandi successi professionali.

Amici, Elena D'Amario vittima di bodyshaming sui social

La ballerina è ritornata ad Amici dove i fan non avevano dimenticato la sua figura elegante, la sua dolcezza e bravura nelle esibizioni e nel corso di un'intervista al magazine Grazia ha svelato com'è nato il grande amore per questa disciplina, i sacrifici che ha compiuto per arrivare al top e anche le critiche che ancora riceve e il bodyshaming di cui è spesso vittima. Alla danza, Elena D'Amario si è avvicinata relativamente tardi, quando era quasi un'adolescente, ma da subito ha capito che quella passione sarebbe diventata per lei fondamentale e avrebbe cambiato la sua vita. Così, si è allenata con costanza, arrivando a trascorrere interi pomeriggi in sala prove.

Poi ha partecipato ai casting per la nona edizione del talent di Maria De Filippi e da lì è arrivato il successo internazionale. Purtroppo, ha subito un incidente che ha rischiato di farle abbandonare per sempre il mondo della danza: per mesi ha ballato con un dolore lancinante al ginocchio, nascondendo tutto, fino al punto di rottura. Oggi, dopo un intervento negli USA per fortuna la situazione è rientrata e il periodo di riposo le è servito a capire che il suo corpo non è una macchina e ha bisogno di imparare ad ascoltarlo.

Ed è proprio il suo corpo l'oggetto di critiche e insulti orrendi che le vengono rivolti:

"Mi scrivono sui social che faccio schifo, che ho troppi muscoli o che sono troppo magra. Ora, sono in armonia con il mio corpo, anche dal questo punto di vista, ma fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta."

