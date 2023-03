Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario ancora insieme: "Sono fidanzatissimi"

Gossip TV

Sembra proseguire a gonfie vele la storia d'amore tra il giovane protagonista di Mare Fuori e la ballerina Elena D'Amario.

Crisi superata per Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario? Sembrerebbe proprio di sì. Per il giovane campano, tra i protagonisti della serie del momento, Mare Fuori, e l'ex allieva di Amici, sembrava ci fosse stata una battuta d'arresto almeno secondo i recenti rumors in cui si vociferava una crisi dopo la partecipazione dell'attore a Sanremo. La notizia era stata diffusa da una segnalazione riportata da Deianira Marzano. Caiazzo sembrava vicino ad una collega della serie e pare che la relazione con la ballerina fosse addirittura arriva al capolinea.

Qualche ora fa, è spuntato un video della D'Amario, intenta a danzare per una coreografia di Amici, una splendida sequenza in cui volteggia con la sua consueta bravura e armonia. Un video che non è di certo passato inosservato ai tanti fan del talent e della ballerina e tra i vari commenti è spuntato anche quello di Massimiliano che ha commentato con un cuore.

Ma non è finita qui, un'altra segnalazione giunta alla Marzano ha confermato che Massimiliano ed Elena sono "fidanzatissimi". Una follower, vicina al cugino dell'attore, ha scritto:

"Ehhh è fidanzatissimo e con Elena D’Amario per di più."