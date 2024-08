Amici, Beppe Vessicchio difende Annalisa ed Elodie dalle critiche e svela: "Carlo Conti a Sanremo 2025? Penso che.."

Gossip TV

Il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio difende le due ex allieve di Amici, Annalisa ed Elodie, dalle dure critiche e commenta il ritorno di Carlo Conti alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

Annalisa ed Elodie sono tra le cantanti più amate e seguite del momento, anche se molto spesso finiscono al centro delle critiche e polemiche per la loro sensualità e promiscuità. A difendere le due ex allieve di Amici ci ha pensato il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio che, intervistato da Novella2000, ha commentato anche il ritorno di Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo.

Beppe Vessicchio dalla parte di Annalisa ed Elodie

Beppe Vessicchio ha rilasciato una nuova intervista a Novella 2000 in cui ha colto l'occasione per schierarsi apertamente dalla parte di Elodie e Annalisa, che spesso vengono accusate di "mostrarsi troppo", di prediligere l'esaltazione della fisicità a discapito della musca. Senza mezzi termini, il famoso e amato direttore d'orchestra ha difeso le due ex allieve di Amici dedicando loro parole di grande stima e affetto:

Oggi che siamo nell’era della cultura “visiva”, la canzone è diventata più che mai anche un prodotto da vedere. Annalisa si era già fatta apprezzare per la sua maestria canora alla quale recentemente ha aggiunto l’appeal di una particolare femminilità, direi anche inattesa. Elodie è nata già con la consapevolezza del tutt’uno. I terminali mediatici del momento e il relativo mercato danno loro spazio e, se vogliamo, anche ragione. Solo il tempo però ci fornirà una risposta attendibile [...] La sessualità, da sempre, ha generato pruriginosa curiosità e quindi spazi di mercato. Sottintesa o esplicita, filtrata ironicamente piuttosto che grevemente spiattellata, ha partecipato in maniera significativa alla storia della canzone. Ha venduto e non. Saper far bene una cosa rimane il modo più convincente per ottenere risultati.

Vessicchio ha poi cambiato argomento e parlato del Festival di Sanremo. Il direttore d'orchestra ed ex insegnante di Amici ha escluso la sua partecipazione alla settantacinquesima edizione della kermesse canora italiana e commentato il ritorno alla conduzione di Carlo Conti:

Risponde a una logica aziendale Rai. Sanremo è più che mai uno spettacolo gestito dalla televisione. Aggiungerei “coraggioso” da parte di Carlo che ha anche diminuito l’età massima degli esordienti…Ma a lui le sfide piacciono e mi sembra sia a suo agio con le strategie di RaiUno.

