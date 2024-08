Emma Marrone parla di Maria De Filippi: ''Nessuno mi conosce come lei''

Gossip TV

Emma Marrone, talento nato ad Amici e una delle cantanti più amate in Italia, racconta il suo rapporto con Maria De Filippi.

Emma Marrone da Amici alla doppia certificazione platino

Tra le protagoniste più amate nella storia di Amici, Emma Marrone occupa senza dubbio un posto speciale nel cuore dei fan del talent show di Canale 5. Emma ha fatto un percorso speciale, finita al centro del gossip anche per la sua storia d’amore con Stefano De Martino che è poi finita quando il ballerino si innamorò di Belen Rodriguez. Nel corso degli anni, Emma ha collezionato un successo dopo l’altro fino alla recente doppia certificazione platino per “Apnea”, ovvero il brano presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. E proprio sul palco dell’Ariston, la cantante si è presentata con una nuova veste, una veste più provocante che testimonia anche la sicurezza acquisita sul palco, per poi far parlare di sé per il presunto flirt con il rapper Tedua. Insomma, Emma non ha mai perso la sua luce così come non ha mai perso il rapporto che la lega a Maria De Filippi.

“Nessuno mi conosce come Maria, non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo le mie nuove canzoni, è a lei che chiedo consigli. Sa tutto, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale”.

Questa la confessione rilasciata nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui Emma parla di Maria come della sua maggiore confidente. Nella prossima stagione televisiva, per altro, sono previste su Mediaset delle serate speciali con Silvia Toffanin che raccontano i grandi successi di Amici, la cui data di inizio è stata svelata, e Emma sarà questi.

Emma torna in tv?

Negli anni, Emma Marrone si è concentrata tantissimo sulla sua carriera e ad oggi è una delle cantanti più affermate del panorama italiano, come dimostra l’affluenza ai suoi concerti. In autunno, l’artista è pronta a riempire i palazzetti e lo farà con un look tutto nuovo, studiato dal suo stylist Lorenzo Posocco che, preannuncia, sarà pazzesco. Ma Emma è tornata anche spesso e volentieri nella scuola di Amici in varie vesti, come ospiti, ma anche come coach durante il Serale. Anche quest’anno la vedremo in tv?

“Al momento sono concentrata sulla musica, a novembre ci sono i palazzetti, poi entro l’anno uscirà la seconda parte dell’album “Souvenir”. Ma come si dice, mai dire mai”.

Insomma, Emma non chiude totalmente l’ipotesi di tornare in tv come volto di un programma musicale o un talent show, ma al momento non è certamente tra le sue priorità. Marrone è entrata ufficialmente nei quaranta e ha ancora tanta voglia di raccontarsi e raccontare, mostrando tutta la grinta che da sempre l'ha contraddistinta e premiata. A voi dove piacerebbe vederla sul piccolo schermo?