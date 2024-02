Amici, Angelina Mango: "Maria De Filippi mi ha aiutato a togliermi tantissime paure"

Gossip TV

L'ex allieva di Amici, Angelina Mango, si racconta dopo la vittoria a Sanremo 2024.

Momento d'oro per Angelina Mango che, dopo Amici, ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo con La Noia, brano scritto insieme a Madame e Dardust. Intervistata dal settimanale Chi, la giovane cantautrice si è raccontata senza filtri e speso bellissime parole di stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi.

La confessione di Angelina dopo Sanremo

A poche settimane dalla sua vittoria a Sanremo 2024, Angelina Mango ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui si è raccontata senza filtri. Non solo. La giovane e amata cantautrice ha colto l'occasione per dedicare parole di grande stima e affetto a quattro donne molto importanti della sua vita, ovvero la mamma Laura Valente, la manager Marta Donà, la cantante Madame e la conduttrice Maria De Filippi:

Mia mamma è sicuramente la donna più forte che abbia mai conosciuto, le devo tutto quello che sono perché mi ha fatto diventare forte quasi quanto lei. Incontrare Marta, la mia manager, è stata la fortuna più grande della mia vita perchè è una persona che vive di quello che facciamo, mi piace perché sa dirmi tutto e si emoziona, mi fido totalmente di lei. Madame è una delle persone più sensibili che abbia mai conosciuto, la sua presenza si tocca nell'aria, è molto schietta e sono contenta che si sia fidata di me...

E su Maria De Filippi, con cui ha condiviso l'esperienza nella scuola di Amici, Angelina ha dichiarato:

Maria è una donna che riesce a capire tanto chi ha davanti, mi ha aiutato a togliermi tantissime paure semplicemente dicendomi la verità ed esortandomi a dirla sempre anche io. Sul palco sono nuda, adesso anche nella vita. Probabilmente da piccola e fino a qualche anno fa avevo problemi a esprimermi e lo facevo solo nella musica, adesso mi esprimo male, ma anche fuori dalla musica (ride ndr).

