Amici 23, Rudy Zerbi consegna la maglia a Holden: è il primo cantante ad accedere al Serale! [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, Holden ha ricevuto la maglia del Serale da Rudy Zerbi, diventando il primo cantante ad accedere alla seconda fase del talent!

La nuova puntata di Amici 23 di oggi, 18 febbraio, ha visto un emozionante momento per Holden: dopo un'esibizione, il suo coach Rudy Zerbi ha deciso di assegnargli la maglia per il Serale, rendendolo il primo cantante ad accedere al Serale!

Amici 23, Holden riceve la maglia del Serale da Zerbi: è il primo cantante ad accedere alla seconda fase del talent!

Dopo aver assistito alle esibizioni di diversi ex allievi del programma di Maria De Filippi che sono stati in gara tra i Big di Sanremo 2024, come Angelina Mango, prima Marisol e poi Holden hanno ricevuto la maglia del Serale, accedendo così alla seconda fase del talent che inizierà tra tre puntate. Holden si era anche esibito con il suo inedito, Tutto Stanotte, vincendo la gara inediti e poco dopo la sua vittoria, Zerbi gli ha chiesto di riscendere al centro studio ed esibirsi su Nuvola.

Finita la performance, il produttore e coach di Amici ha deciso di spendere alcune parole sul suo allievo:

"Tu sai che ti stimo tanto. Stimo molto l'approccio che hai al tuo lavoro e mi piace come produci e arrangi. Rispetti l'arte e la musica, questo è il motivo per cui sei nato. Non vedo una sola crepa in questo discorso. Per me tu meriti il Serale e voglio tu prenda la maglia"

Tra le urla del pubblico e la gioia dei suoi compagni, Holden ha preso la maglia dalle mani di Maria De Filippi, esultando con un "Daje" di gioia. Tornato al suo posto ed esortato dalla conduttrice, il cantante ha poi ringraziato il suo professore:

"Mi sto impegnando e so che il percorso non è facile. Questa è la dimostrazione che sto andando nella direzione giusta!"

Scopri le ultime news su Amici