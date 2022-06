Amici, amato e famoso cantante tra i professori della nuova edizione del talent? L'indiscrezione bomba!

Gossip TV

Il cantante Michele Bravi potrebbe prendere la cattedra di canto nella nuova edizione di Amici.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Ma chi saranno i professori della scuola? Stando alle ultime indiscrezioni, un noto e amatissimo cantante potrebbe prendere la cattedra di canto al posto di Anna Pettinelli.

Michele Bravi nuovo professore di Amici 22?

Michele Bravi sarà uno dei nuovi professori di Amici? Il noto e amatissimo cantante andrebbe a prendere il posto di uno dei professori di canto tra Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Visto che quest'ultima ha confermato la sua partecipazione al talent show a Leggo e Zerbi è ormai il braccio destro di Maria De Filippi, sembra proprio che a rischiare la cattedra sia la Pettinelli.

A fare il nome di Michele Bravi è stato Il Messaggero che ha riportato le seguenti parole:

L’appuntamento con Amici edizione 2022/2023 è confermato nel palinsesto di Mediaset e cominciano ad uscire le prime indiscrezioni sul cast dei professori. E mentre si vocifera di clamorosi potenziali addii, primi tra tutti Anna Pettinelli e Veronica Peparini a cui si aggiunge anche Lorella Cuccarini, si accodano i rumors sui nuovi arrivi. E le audizioni dei nuovi cantanti e ballerini parte. Michele Bravi è pronto. [...] Domani i casting inizieranno e Michele ci sarà ne sono certe le fonti. Sarà lui a occupare la scrivania del docente della categoria canto che potrebbe essere lasciata vacante dalla Pettinelli? Non abbiamo certezza dell’indiscrezione ma quello su cui non abbiamo dubbi è il rapporto speciale che c’è tra Bravi e Maria De Filippi.

Ricordiamo che Bravi ha un legame speciale con Maria e Amici. Il cantante è stato, infatti, ospite diverse volte nel programma: come giudice, per presentare i suoi nuovi bravi e come concorrente di Amici Speciali. Per saperne di più non ci resta che attendere la conferma o smentita da parte del diretto interessato.

