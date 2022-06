Amici, Lorella Cuccarini confermata nella prossima edizione del talent: "Proseguirò come coach, quasi sicuramente per..."

Gossip TV

Lorella Cuccarini nel cast della prossima edizione di Amici.

È ufficiale! Lorella Cuccarini tornerà nella scuola di Amici come coach di canto. La notizia è arrivata direttamente dall'amatissima showgirl che, intervistata dal settimanale Leggo, ha confermato la sua presenza nella prossima stagione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini nel cast di Amici 22

Fervono i preparativi per la prossima stagione di Amici, che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo autunno. Ma chi saranno i nuovi professori della scuola? Sicuramente ritroveremo Lorella Cuccarini che, in una recente intervista rilasciata a Leggo, ha confermato la sua presenza nel cast del popolare talent show:

Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato con il programma [...] Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto.

La Cuccarini quindi tornerà ad insegnare ai giovani cantanti arruolati ad Amici. Per quanto riguarda gli altri professori della scuola invece, pare essere in bilico il posto di Anna Pettinelli. Chi prenderà il suo posto? Rumor parlano dell'arrivo nel talent show del giovane cantautore Michele Bravi. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

