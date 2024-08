Amici 24, un altro figlio d'arte nella classe di allievi della prossima edizione: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Secondo una recente indiscrezione, nella classe di Amici 24 ci sarà un altro figlio d'arte, dopo LDA, Angelina Mango e Holden. Ecco di chi si tratta!

Continuano i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi e una recente indiscrezione lascia intendere che tra i futuri allievi di Amici 24 potrebbe esserci un altro figlio d'arte. Dopo LDA, Angelina Mango e Holden, potrebbe unirsi agli allievi del talent di Canale5 il figlio di un noto cantante. Di chi stiamo parlando?

Amici 24, un altro figlio d'arte nella prossima edizione?

Da diverse edizioni, nel talent di Amici è spesso usuale trovare i figli d'arte di alcuni artisti della musica italiana. Tra questi si sono distinti nel programma LDA, figlio di Gigi D'Alessio, Angelina Mango che è arrivata seconda alla ventiduesima edizione e ha poi vinto Sanremo 2024, diventando una delle artiste più apprezzate del panorama musicale nostrano ed europeo. Infine, nell'ultima edizione è stato presente Holden, figlio di Paolo Carta, che si è distinto per la maturità della sua musica, arrivando tra i finalisti del talent.

Ma stando a una recente indiscrezione, diffusa da MondoTv24, sembra che nella prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi ci sarà spazio anche per un altro figlio d'arte. Di chi parliamo? Secondo il sito d'informazione il cantante in questione è Samuele Riefoli, conosciuto artisticamente con il nome di D'Art e che è figlio di Raf e di Gabriella Labate.

Samuele avrebbe già dimostrato dimestichezza e talento nel mondo della musica e stando a ciò che riporta il sito, durante i provini, ha entusiasmato i prof e potrebbe quasi certamente avere un banco nella scuola per Amici24. Samuele è inoltre già autore di diversi brani: Samurai nel 2019, un brano in cui duetta con il padre e che ha riscosso un ottimo successo.

Amici 24: la data d'inizio e lo speciale con Verissimo

Durante il mese di agosto non mancheranno i primi aggiornamenti sui programmi prodotti da Fascino e che andranno in onda quest'autunno su Canale5. Nel frattempo, come svelato da Novella2000, sappiamo già quando Amici 24 andrà in onda a settembre. Secondo i listini Publitalia, infatti, il talent condotto da Maria De Filippi farà ritorno in tv per il 15 settembre 2024, partendo con il pomeridiano e gli appuntamenti domenicali, prima di entrare, verso marzo, nella seconda fase del talent, quella del Serale.

Ma un'ulterio novità attende i fan del programma: a partire dal prossimo autunno, infatti, grazie al sodalizio con Verissimo, il pubblico di Canale5 potrà assistere a una serie di serate speciali condotte da Silvia Toffanin. L'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha rivelato, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025, che l'idea del format è nata da lui e da Maria De Filippi e che è stata la conduttrice a voler coinvolgere Silvia Toffanin nel progetto, a dimostrazione della stima e dell'affetto che nutre per lei:

"L’idea è nata da una conversazione tra me e Maria. P osso dire poco, ci stanno lavorando. Stanno costruendo con Silvia, quale sarà il formato, come saranno le serate. Immagino ci saranno parti più di spettacolo, parti più di racconto (…). Una celebrazione di Amici e dei suoi artisti, la vedo una cosa molto bell a"

Scopri le ultime news su Amici