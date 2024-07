Amici-Verissimo, Pier Silvio Berlusconi svela un retroscena sullo speciale che arriverà su Canale5 in autunno

News TV

Alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025, Pier Silvio Berlusconi ha svelato un aneddoto su come è nato lo speciale Amici-Verissimo, in arrivo in autunno su Canale5.

Nel palinsesto Mediaset del prossimo anno, una certa curiosità ha destato Amici Verissimo, prodotto da Fascino e condotto da Silvia Toffanin: lo speciale arriverà in autunno su Canale5 e Pier Silvio Berlusconi ne ha svelato qualche retroscena.

Amici Verissimo, Pier Silvio Berlusconi svela com'è nata l'idea dello speciale

Nella sede di Cologno Monzese, l'amministratore delegato dell'azienda, ha presentato stampa, mercoledì 17 luglio, la programmazione dei principali canali Mediaset per la prossima stagione televisiva, che prenderà il via a settembre. Tra le novità c'è sicuramente Amici Verissimo, lo speciale che andrà in onda per due prime serate su Canale5 con la conduzione di Silvia Toffanin.

L'ad di Mediaset ha rivelato che l'idea del format è nata da lui e da Maria De Filippi e che è stata la conduttrice a voler coinvolgere Silvia Toffanin nel progetto, a dimostrazione della stima e dell'affetto che nutre per lei.

Al momento, si sta lavorando sulle prime due serate, con il desiderio anche di una terza e l'intento dello speciale sarà quello di celebrare i successi dei talenti della scuola di Amici:

"L’idea è nata da una conversazione tra me e Maria. P osso dire poco, ci stanno lavorando. Stanno costruendo con Silvia, quale sarà il formato, come saranno le serate. Immagino ci saranno parti più di spettacolo, parti più di racconto (…). Una celebrazione di Amici e dei suoi artisti, la vedo una cosa molto bell a"

Palinsesti Mediaset 2024/2025: le novità più attese

Su Canale 5 ritornano i programmi di punta come Amici, C’è posta per te, Tu si que vales e Grande Fratello. Una grande sorpresa sarà il ritorno di La Talpa, dopo anni di assenza, con Diletta Leotta alla conduzione. Il reality show verrà trasmesso inizialmente su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, eccetto la finale che sarà prima trasmessa in televisione e successivamente in streaming. In particolare, su La Talpa, l'ad Mediaset ha dichiarato:

" Attenzione però dimenticate La Talpa che avete tutti visto, sarò un’edizione molto innovativa, oserei dire molto molto sperimentale, infatti La Talpa verrà resa visibile prima su Infinity poi su Canale 5. Ci abbiamo pensato e siamo convinti della nostra scelta, a condurre La Talpa sarà Diletta Leotta , alla quale do il benvenuto a Mediaset"

Torna anche l’appuntamento con Pio e Amedeo e il loro irriverente show, che avrà quattro prime serate nella primavera del 2025 e altre quattro nella primavera del 2026. La prossima stagione vedrà anche una serie di serate dedicate alla musica, con la trasmissione dei concerti di alcuni dei più grandi artisti italiani, tra cui Laura Pausini, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Annalisa e i Pooh