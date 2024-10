Amici 24, Marisol Castellanos e Lucia Ferrari ai nuovi allievi: "Tenete la casa in ordine!"

Gossip TV

Con un messaggio sui social, Marisol Castellanos e Lucia Ferrari hanno dato un prezioso consiglio alla classe di allievi di Amici 24: tenere pulita la casetta!

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata questa domenica, 29 settembre, su Canale5. I nuovi allievi, come mostrato dal daytime di ieri, lunedì 30 settembre, sono ufficialmente entrati in casetta e hanno iniziato a viverla appieno, dividendosi le stanze e condividendo i pasti. Ma, due ex allieve della precedente edizione hanno pensato bene di lanciare un avvertimento ai nuovi allievi. Infatti, Marisol Castellanos e Lucia Ferrari hanno consigliato ai ragazzi di...tenere in ordine la casetta!

Un consiglio molto assennato, considerando quanto facilmente gli allievi tendano a distrarsi e a dimenticarsi le più prosaiche faccende domestiche, troppo impegnati a inseguire il loro sogno ad Amici 24. Memori di quanto accaduto in passato, Lucia Ferrari e Marisol Castellanos hanno deciso di dare un suggerimento ai nuovi allievi.

Sotto il post della pagina ufficiale di Amici 24 sull'ingresso in casetta dei nuovi allievi, infatti, sono apparsi i suggerimenti di molti ex allievi, come le due ballerine Marisol e Lucia. In particolare, l'ex allieva di Alessandra Celentano ha consigliato loro "abbiatene sempre cura e mi raccomando lavate le padelle". Invece, Lucia ha ricordato ai nuovi ragazzi l'importanza di organizzare dei turni:

"Infatti, ragazzi, organizzate già da adesso turni di pulizie per evitare padella gates"

Le due ragazze hanno fatto riferimento indirettamente alle punizioni che si sono abbattute su alcuni degli allievi del programma nella precedente edizione e che hanno fatto infuriare non poco la conduttrice.

Amici, le strigliate di Maria De Filippi nelle precedenti edizioni

Nella precedente edizione di Amici, le condizioni della casetta erano così disastrose da spingere Maria De Filippi a convocare tutti gli allievi e i professori per una riunione d'emergenza. Dall'indagine condotta era emerso che non tutti gli allievi si impegnavano nelle pulizie e che alcuni di loro saltavano continuamente i loro turni.

Tra essi Mida, Holden e Ayle: a confermarlo anche i filmati delle telecamere nella casetta. All'epoca, De Filippi li strigliò per bene, anche perché si trattava di una situazione che puntualmente ogni anno si ripresentava:

"Non so se vivete da soli o con i genitori, ma non so se vi hanno insegnato a rifare il letto. Quello che fate a casa, dovete farlo anche qua. Mi scoccia fare il sermone, però ragazzi, ogni anno una noia"

