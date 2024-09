Amici 24, ecco quando sarà registrata la prima puntata della nuova edizione!

Gossip TV

Amici 24 sta per iniziare ed è stata svelata la data della registrazione della prima puntata della nuova edizione del talent!

Amici 24, la ventiquattresima edizione del talent di Canale5, tornerà in onda a partire da domenica 29 settembre, con il consueto appuntamento delle 14. E, finalmente, è stata svelata anche la data della registrazione della prima puntata del programma condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, ecco quando sarà registrata la prima puntata

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi della classe di Amici di Maria De Filippi, è stato annunciato ufficialmente quando andrà in onda la nuova edizione del programma.

Amici 24 è pronto a tornare a partire da domenica 29 settembre con la prima puntata che andrà in onda su Canale5 dalle 14.00 alle 16.00, con una riduzione di trenta minuti rispetto al consueto.

A partire da lunedì 30 settembre ritornerà in onda anche il pomeridiano che mostrerà gli allievi alle prese con i primi compiti e con la vita in casetta. Intanto, il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha svelato anche quando sarà registrata la prima puntata di Amici 24: la registrazione è prevista per giovedì 26 settembre.

Amici 24, Raimondo Todaro conferma l'addio al programma

Intanto, dopo la conferma - grazie a uno spoiler involontario della compagna, la cantante Giorgia - del ritorno di Emanuel Lo ad Amici 24 e di Lorella Cuccarini, insieme a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, poche ore fa Raimondo Todaro ha rotto il silenzio sul suo presunto addio. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, domenica 15 settembre, il coreografo ha finalmente dato una risposta ai rumors che circolavano su di lui.

Come anticipato nelle scorse settimane, Raimondo Todaro non farà ritorno per la ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. A malincuore, ha rivelato a Silvia Toffanin che dopo tre anni non sarà più uno dei professori:

"Sono stati tre anni fantastici, sono cresciuo tanto personalmente e professionalmente. Amici ha una squadra meravigliosa, a partire da Maria De Filippi e sono contento di averne fatto parte. Faremo il tifo da casa"

Scopri le ultime news su Amici