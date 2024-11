Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 17 novembre: nuovi colpi di scena e inaspettati ritorni nella scuola

Gossip TV

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 17 novembre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'ex amato allievo Mida e il cantautoreTananai.

Si è conclusa da poco la registrazione della nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 17 novembre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissimo cantautore Tananai, che canterà "Booster", Carlo Verdone e l'ex finalista del talent show Mida, che presenterà il suo inedito dal titolo "Morire per te".

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici

Oggi, giovedì 14 novembre 2024, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Luk3, Alessia e Chiamamifaro hanno vinto le loro rispettive sfide. Ospite speciale della registrazione l'ex allievo Mida, che è tornato nella scuola per presentare in anteprima il suo nuovo singolo "Morire per te".

Rudy Zerbi ha proposto la sostituzione di Diego con Antonia. Il professore di canto della scuola ci ha tenuto a sottolineare i miglioramenti fatti dal cantante nelle cover e rivelato che avrebbe voluto aggiungere un banco, ma non potendo farlo ha lasciato tutto in mano alle sue colleghe. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli decideranno di dare una seconda possibilità al giovane tiktoker?

Leggi anche Scintille tra Diego e Rudy Zerbi

A giudicare la gara di canto Carlo Verdone e Tananai, che hanno premiato Nicolò. Ultimo posto per Vybes, che è finito in sfida. Stessa sorte per la ballerina Rebecca, che è arrivata ultima nella classifica stilata da Irma Di Paola. Cambio di squadra invece per Francesca. La nuova allieva è passata dal team di Emanuel Lo a quello di Deborah Lettieri. La maestra Alessandra Celentanto ha deciso di sospendere la maglia a Daniele, Chiara e Alessia perché erano impreparati all’interrogazione orale e hanno riso facendola arrabbiare.

Spazio poi alla gara di improvvisazione di ballo giudicata dalla professionista Giulia Pauselli, che ha visto trionfare Rebecca. Premio: la partecipazione con esibizione durante l'evento Effetto Domino. Prove sponsor Marlù: Alessio ha vinto una lezione di ballo. Il Premio della Superexperience di Oreo è andato a Teodora, che ha condiviso Night Routine con la cantante Chiamamifaro.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 17 novembre alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. I figli d'arte, Ilan Muccino e Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e l'ultima arrivata Francesca per la categoria ballo.

Scopri le ultime news su Amici.