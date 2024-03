Amici 23 verso il Serale: in onda oggi su Canale 5 l'appuntamento speciale

Gossip TV

Nuovo e imperdibile appuntamento speciale con Amici 23.

Il Serale di Amici si avvicina. Oggi, domenica 17 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda "Amici verso il serale", una puntata speciale che ripercorrerà i momenti più importanti e significativi della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici verso il Serale

È iniziato il conto alla rovescia per il Serale di Amici 23, che partirà il prossimo sabato 23 marzo 2024 in prima serata su Canale 5. 15 gli allievi della scuola, divisi in tre squadre, che si sfideranno nella fase finale del popolare talent di Maria De Filippi.

Petit, Holden, Marisol, Dustin fanno parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Sarah, Mida, Nicholas, Lucia, Sofia e Kumo sono i componenti del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Martina, Lil Jolie, Ayle, Giovanni e Gaia sono gli allievi della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Oggi, domenica 17 marzo, alle 14.10 su Canale 5 non ci sarà invece il consueto appuntamento con il pomeridiano, ma "Amici verso il serale". Una puntata davvero speciale che ripercorrerà i momenti più importanti ed emozionanti di questa edizione. Non mancate!

