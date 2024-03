Amici 23, Intervista esclusiva a Malìa: "Non é stato facile entrare in corsa, ho imparato a non nascondere più ciò che provo"

Gossip TV

Il cantante Malìa si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Malìa, il cantante della 23esima edizione di Amici. Nonostante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi si sia già concluso, Mattia ha avuto modo di imparare, crescere e maturare. In parte questo è merito anche di Rudy Zerbi che, con un atteggiamento paterno, lo ha sempre spronato e aiutato a non abbattersi. Un'esperienza breve, ma intensa, che ha permesso al giovane cantautore di farsi conoscere e apprezzare con la sua musica, che è gia richiesta dai suoi fan nelle varie piattaforme streaming. Il suo singolo Maiorca, pubblicato lo scorso 19 settembre, è entrato anche nella classifica Viral 50 Italia, raccogliendo in pochi mesi 2 milioni di stream su Spotify.

Malìa si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalla sua grande passione per la musica all'arrivo nella scuola di Amici, un'esperienza importante che gli ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza di se stesso. Il suo più grande sogno? Comprare una casa al mare dove fare musica e trascorrere del tempo insieme al suo grande amore, il suo cagnolone Jahseh.

Sei apparso come una persona timida e introversa. Ti va di raccontarci chi è Malìa e come nasce il tuo nome d’arte?

In realtà sono una persona molto estroversa, ma a lungo andare ho bisogno di rifiatare ritagliandomi dei momenti da solo. Vengo da una piccola realtà, sono abituato alla solitudine e la ricerco, mi aiuta a pensare. MALÌA significa fascino ma é anche una pratica magica che induce un comportamento nella gente... spero un giorno la mia musica riesca a farlo.

I tuoi punti di riferimento nella musica e nella vita?

Tamino, Kanye West, Xxxtentacion, MacMiller e 6lack sono gli artisti che mi hanno cambiato la vita. Mio padre invece é il miglior esempio e riferimento che potessi avere, un uomo emotivo ed empatico, mi ha insegnato ad essere buono.

Cosa ti ha spinto a partecipare ad Amici? Pensi di essere cambiato in questi mesi vissuti nella scuola?

Credo che l'unico modo per migliorarsi sia fare sempre "il passo più lungo della gamba". Non avevo mai fatto live, mai cantato cover, non faccio pop... sapevo che ad Amici sarei stato in difficoltà, ho scelto di partecipare proprio per questo motivo. Più il mio percorso musicale sarà impegnativo e diversificato, più acquisirò delle competenze che un giorno mi eviteranno di cadere. É stata un'esperienza che mi ha insegnato tanto, soprattutto sui live e il mondo televisivo. Tornassi indietro non cambierei nulla, do sempre il massimo così non rischio di avere rimpianti. Ho imparato a non nascondere più ciò che provo, riescono a capirti tutti solo se impari a raccontarti.

Ti aspettavi di lasciare il programma a poche settimane dal Serale?

Sì, mi aspettavo di uscire, anche se nell'ultimo periodo avevo notato dei miglioramenti. Non é stato facile entrare in corsa. É stato comunque bello vedere come il pubblico mi abbia rivalutato e compreso in così poco tempo.

Qual è la critica che ti ha ferito di più o lasciato il segno?

Apprezzo sempre tutte le critiche. L'unica cosa che mi ha ferito una volta uscito sono i commenti di alcuni adulti nei nostri confronti. Mi é dispiaciuto, sembra che ogni tanto sui social la gente non si renda conto che dall'altra parte ci sono solamente ragazzi di vent’anni che stanno inseguendo un sogno.

Chi potrebbe vincere Amici?

Guardare Dustin ballare dal vivo é veramente un piacere, sono sicuro di vederlo in finale. Spero arrivino fino alla fine anche Holden, Petit, Marisol e Giovanni. Oltre ad essere delle bellissime persone sono convinto che faranno carriera.

Madame ha speso parole di stime nei tuoi confronti. Ti piacerebbe collaborare con lei?

É l'artista italiana che ascolto di più. La musica quando é vera racconta al mondo chi siamo. Anche senza averle mai parlato sapevo che fosse una bellissima persona... ma mi ha lasciato comunque senza parole. Pure mio papà é molto fan di Madame: l'anno scorso per il compleanno volevo regalargli due biglietti del tour, ma investendo tutti i risparmi nel mio progetto non avevo i soldi per comprarli. Presi solo il disco. Sapere che oggi non solo ha sentito, ma le piace ciò che faccio, mi rende orgoglioso. Spero di aver modo anche solo di conoscerla in futuro, sarei felicissimo.

Sogni nel cassetto?

La musica dopo il risultato del mio primo pezzo, "MAIORCA", é diventata anche lavoro. Richiede giorno e notte perché mi piace curare il progetto in ogni dettaglio. So che se mi impegno forse mi permetterà di realizzare il mio sogno: affittare per un paio di mesi una casa al mare sulla spiaggia. Così ci vado d'autunno con Jahseh, il mio cagnolone. Mi metto in veranda sotto le stelle e le coperte, vinbrule, caldarroste, guardo Jahseh che gioca con le onde e scrivo. Non chiedo nient'altro. Magari trovare l'amore...Però non mi allargherei (ride, ndr), forse é chiedere troppo. Meglio restare concentrati per l'uscita del nuovo pezzo.

