Amici 23, Vasco Rossi condivide la cover di Come nelle favole di Petit: ecco la sua reazione!

Petit si è esibito con la cover di Come nelle favole e Vasco Rossi ha ricondiviso nelle stories l'interpretazione del cantante di Amici23. Ecco la sua reazione!

Petit e la sua bravura sono inarrestabili: dopo essere arrivato secondo, dietro Holden, con il suo inedito, nella gara di chi, tra gli allievi di Amici23 ha ottenuto più ascolti su Spotify, ora, anche un big della musica italiana sembra apprezzare il cantante del talent Mediaset condotto da Maria De Filippi. Infatti, Vasco Rossi ha così apprezzato la cover della sua canzone, Come nelle favole, con cui Petit si è esibito nella puntata di domenica 12 novembre su Canale5, che ha ricondiviso l'esibizione nelle sue stories.

Amici 23, Petit pazzo di gioia dopo che Vasco Rossi ha ricondiviso la sua cover

Petit si è esibito con Come nelle favole durante la gara di scrittura, giudicata da Giordana Angi, che lo ha visto trionfare, nonostante qualcuno abbia avuto da ridire sulla scelta del cantante di Zerbi di inserire una sola frase che cambiasse il testo della canzone. Sulla questione è intervenuta Angi che ha affermato che nella gara di scrittura, il cui tema era La donna, Petit ha aggiunto una parola che ha modificato il senso della canzone, dandogli un nuovo significato:

"Petit aggiunge un soggetto che è 'il mondo'. Ed ecco che ha frase assume un altro colore: insieme possiamo cambiare le cose: è completamente diverso il senso. 'Il mondo da solo non posso cambiarlo, ma insieme si può'. Bellissimo. Pieno di speranza."

Oltre ai complimenti di Angi, anche Vasco Rossi a modo suo si è complimentato per la cover del cantate di Amici e ha deciso di ricondividerla nelle stories. Petit non ha saputo nascondere la sua gioia, ricondividendo nelle stories l'omaggio del cantante con alcune emoji in segno di ringraziamento.

sono fiera di te sasà💗 pic.twitter.com/b5HHX2xAUX — eliana 🍭 (@altamentemia) November 13, 2023

