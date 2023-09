Amici 23, una segnalazione svela che c'è già un infortunato nella scuola!

Gossip TV

L'edizione numero 23 di Amici di Maria De Filippi non è ancora iniziata, ma spunta una segnalazione che svela che c'è già il primo allievo infortunato nella scuola. Ecco cosa sappiamo!

Domenica 24 settembre prenderà il via la ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale5 campione di ascolti e di pubblico. In attesa di scoprire chi saranno i prossimi allievi della nuova classe del talent, sul web si è diffusa una news su un primo infortunio tra gli allievi del programma.

Amici 23, c'è già il primo infortunio della stagione: ecco cosa sappiamo!

Mentre gli allievi saranno svelati nel corso delle prime puntate del programma, è già stato confermato il corpo docenti: torneranno, infatti, Rudy Zerbi, Lorellla Cuccarini, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. L'addio ad Arisa è oramai certo, visto che al suo posto tornerà la speaker radiofonica ed ex prof Anna Pettinelli, che si è detta entusiasta di riprendere il suo posto nella scuola. Tornerà anche il corpo di ballo dei professionisti e oltre a nomi come quello di Giulia Pauselli ed Elena D'Amario, potremo rivedere anche qualche ex allievo della scorsa edizione. Sembra, infatti, che Isobel Kinnear farà il suo ingresso nel corpo di ballo dei professionisti.

Nel frattempo, dato che manca sempre meno alla prima puntata, è tornata attiva più che mai la pagina Amicii News, che diffonde in anteprima le novità della nuova stagione. Stando al tweet diffuso qualche ora fa, sembra che ci sia già il primo infortunato della stagione:

"Comunque ieri circa 7 ore di prove. Un ragazzo si è fatto male e non può partecipare alla prima puntata"

La pagina non ha rivelato l'identità del ragazzo, ma è probabile che si tratti di uno dei nuovi ballerini e che scopriremo cosa è successo nel corso della prima puntata di Amici 23, in onda questa domenica 24 settembre alle ore 14.00 su Canale5.

