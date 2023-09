Gossip TV

L'ex finalista di Amici Isobel Kinnear potrebbe entrare nel cast dei ballerini professionisti? Ecco l'ultima indiscrezione!

A partire da domenica 24 settembre, ritornerà su Canale5 la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e, in attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi del talent, è arrivata un'indiscrezione su Isobel Kinnear, ex finalista della scorsa edizione. Sembra, infatti, che Isobel potrebbe entrare a far parte del cast di ballerini professionisti del programma!

Amici 23, Isobel Kinnear pronta a entrare nel cast dei ballerini professionisti!

Riconfermati come professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, team docenti a cui si aggiunge, in sostituzione di Arisa, Anna Pettinelli, felice di ricongiungersi con la sua famiglia di Canale5. Tra i prossimi allievi, si vocifera che possa entrare a far parte del cast anche Giovanni Antonacci, figlio del noto cantante Biagio Antonacci.

Ritorneranno nel cast dei ballerini professionisti Elena D'Amario, amatissima ballerina del talent, e Giulia Stabile, ex allieva. E, stando a SuperGuidaTv, anche un'altra ex allieva molto amata dai fan potrebbe entrare nel cast dei ballerini professionisti: Isobel Kinnear. La ballerina di origini australiane è giunta nel talent poco dopo il suo inizio, conquistando pubblico e compagni - soprattutto Cricca, con cui fa coppia fissa - con la sua solarità e i suoi scivoloni linguistici. Isobel è stata apprezzata molto da Alessandra Celentano, che l'ha contrapposta alla sensuale Maddalena Svevi, ed è arrivata tra i 4 finalisti di Amici22. Secondo il portale di informazioni, sembra che nella prossima stagione, Isobel possa entrare a pieno titolo anche nel cast dei professionisti:

"A quanto apprendiamo la nuova professionista potrebbe essere proprio Isobel Kinnear. Pare che durante un'esibizione e un incontro con i fan in Romagna, tra Faenza e Rimini, si sia lasciata scappare che la rivedremo nel talent di Maria De Filippi in qualità di professionista. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale, ma anche ai nostri microfoni Isobel aveva assicurato che l'avremmo rivista presto in tv."

Scopri le ultime news su Amici