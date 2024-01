Amici 23, Sofia Cagnetti a cuore aperto: "Faccio fatica ad aprirmi con gli altri" (VIDEO)

Gossip TV

La ballerina e allieva Sofia rivela le sue paure ad Amici 23.

Tempo di confessioni per la dolce Sofia Cagnetti ad Amici 23. Con il suo tema, assegnato dalla produzione del talent show di Maria De Filippi, la ballerina e allieva di Emanuel Lo si è raccontata a cuore aperto e condiviso con i suoi compagni di scuola un suo lato più intimo.

La rivelazione intima di Sofia

Nel daytime di ieri di Amici 23, Maria De Filippi ha letto i temi svolti dagli allievi per la traccia assegnata alla classe: "Chi sono? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me". Tra tutti, la ballerina Sofia Cagnetti si è raccontata a cuore aperto ammettendo di essere particolarmente fragile e di avere difficoltà ad aprirsi con gli altri:

Chi sono? È una domanda alla quale non ho ancora trovato una risposta. Quello che ho capito, però, è che sono una persona contorta..sono una di quelle persone alle quali manca il respiro quando pensa intesamente e sale l'ansia pensando a quanto siamo intrappolati nel presente. Dove va a finire il passato? Come è possibile che sia già passato? Penso di essere formata da una complicata semplicità che contorce le dinamiche nella mia testa. So che non sono più una bambina, ma allo stesso tempo non sono neanche una donna...sto crescendo, mi trovo in una fase di mezzo difficile da gestire [...]

Sono una persona che fa fatica ad aprirsi con gli altri perché ho sempre paura di non essere presa in considerazione oppure di essere presa in giro. Ho paura dei giudizi. Quando faccio qualcosa lo faccio con tutto il cuore e quando lo faccio lo faccio al cento. Non mi affeziono facilmente alle persone...mi considero intensa e amo costruire cose solide.

La giovane allieva di Emanuel Lo ha rivelato che vorrebbe concedersi di più ma non ci riesce, e forse è proprio per questo motivo che non si è ancora innamorata di nessuno:

Ho un carattere complicato, comprendermi è difficile, e vengo fraintesa. Questa cosa mi fa stare molto male, vorrei essere come voi bilanciata nella giusta maniera senza contorcermi. Dovrei fregarmene e concedermi di più…credo che sia proprio per questo che non mi sono mai innamorata di nessuno. Cis arebbero ancora tante cose da dire, ma lo farò piano piano. Vi ringrazio per avermi ascoltata.

