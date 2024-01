Amici 23, Anna Pettinelli stanca delle lamentele di Ayle: "Ora basta! Ci vuoi arrivare al Serale oppure no?" (VIDEO)

Gossip TV

Duro confronto nella scuola di Amici tra Anna Pettinelli e il suo allievo Ayle.

Dopo Malia, anche Ayle ha ricevuto un nuovo rimprovero da parte della coach Anna Pettinelli. Il motivo? Il giovane cantante della 23esima edizione di Amici si è lamentato del nuovo compito assegnatogli da Lorella Cuccarini provocando la dura reazione della sua professoressa di canto.

Anna Pettinelli contro Ayle

Nel daytime di ieri di Amici 23, Ayle ha ricevuto la famosa busta blu da parte della coach Lorella Cuccarini, che ha deciso di assegnare un compito al cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli in vista della nuova puntata del talent show. Il brano scelto dalla coach, ovvero Bad Habits di Ed Sheeran, non è per niente piaciuto al ragazzo, che si è lasciato andare a uno sfogo:

Io non sono solito scrivere cose che non mi accadono quindi sarò un po’ in difficoltà. Non scrivo su pezzi degli altri, è una cosa che non mi piace fare, non la trovo rispettosa. Non sono convinto di farlo, non mi sembra che scrivere su pezzi di altri significhi saper scrivere. Mi spaventa la melodia, la felicità del pezzo. Ho dei dubbi. E’ un pezzo allegro e non so se può rovinarmi.

Stanca e infastidita dalle solite lamentele del suo allievo Ayle, la Pettinelli ha sbottato:

Sei capace di farlo, non ti voglio più sentire con i dubbi, niente. Devi formattare il tuo cervello in una certa maniera. Al Serale ci sono i guanti di sfida, dobbiamo partire sconfitti? [...] Fai discussioni sui compiti…Io capisco tutto tranne i capricci. Ficcati in quella testa dura che quello che viene fatto è per prepararti ad un orizzonte più largo. Quindi non voglio sentire fiatare, è tutta energia che va via. Sei capace di chinare la testa e lavorare? Ci vuoi arrivare al Serale oppure no? Basta, non voglio sentirti fiatare.

