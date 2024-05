Amici 23, ritorno di fiamma tra Ayle e Lucia Ferrari? Un gesto social del cantante riaccende la speranza

Gossip TV

C'è forse un ritorno di fiamma tra Ayle e Lucia Ferrari di Amici 23? Un gesto social del cantante ha riacceso le speranze dei fan!

Da diversi giorni si susseguono rumors sulla fine della relazione tra due ex allievi di Amici 23: Ayle e Lucia Ferrari. Il cantante e la ballerina del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi avevano ufficializzato la loro relazione poco dopo l'uscita dal programma, postando una foto che li ritraeva insieme, felici e innamorati. Tuttavia, dopo alcune settimane, si sono diffusi diversi rumors sulla loro rottura e i fan hanno notato alcuni indizi che sembravano confermare la fine della loro frequentazione.

Amici 23, ritorno di fiamma tra Ayle e Lucia Ferrari? Un gesto social riaccende le speranze dei fan

I fan della coppia nata ad Amici di Maria De Filippi hanno notato alcuni dettagli che li avevano allarmati: dai social di entrambi erano sparite le foto di coppia, compreso lo scatto che aveva ufficializzato il loro rapporto, inoltre, Ayle non seguiva più Lucia Ferrari su Instagram e da diverso tempo i due non si scambiavano più like, né commenti.

Tuttavia, alcuni gesti social del cantante hanno riacceso le speranze dei fan: Ayle, infatti, è tornato a seguire Lucia su Instagram e in occasione del compleanno della ballerina, ieri lunedì 27 maggio, ha pubblicato un video in cui si mostra vicino all'ex allieva e in atteggiamenti molto affettuosi. Questi piccoli dettagli hanno fatto pensare che tra loro sia effettivamente ritornato il sereno, sebbene nessuno dei due abbia rilasciato alcun commento.

Amici 23, c'è ancora speranza per Ayle e Lucia? I rumors sulla fine della loro storia

Ayle e Lucia sono sempre stati molto vicini nella scuola di Amici 23: la ballerina era tra le poche a sostenerlo, anche nei momenti di sconforto e insieme aMalia ha votato affinché il cantante avesse una seconda chance di rientrare nel talent, dopo la sua volontaria decisione di andar via. La loro vicinanza aveva fatto pensare ai fan che ci fosse un legame speciale tra i due, ma, fino all'uscita dal programma, nessuno dei due si è voluto sbilanciare.

A Verissimo sia Ayle sia la ballerina hanno dichiarato di aver trovato l'uno nell'altra una persona molto simile e che tra loro era nata una speciale amicizia. Tuttavia, nessuno dei due aveva mai ammesso di nutrire per l'altro sentimenti più profondi e solo le foto insieme sui social avevano confermato che tra il cantante e la ballerina c'era qualcosa di più di un'amicizia.

L'assenza di foto insieme e di like ai rispettivi post aveva fatto temere il peggio ai fan della coppia, sebbene ora sembra che sia tornato il sereno tra i due ragazzi, stando agli ultimi gesti compiuti dal cantante.

