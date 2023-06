Amici 23, Raimondo Todaro sul suo ritorno nel talent: ecco cosa ha dichiarato

Gossip TV

Nella prossima stagione di Amici rivedremo Raimondo Todaro? Il ballerino ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito. Ecco cosa ha detto!

Sabato 2 giugno, la Todaro Dance Academy di Raimondo Todaro si è esibita al Teatro Metropolitan di Catania, insieme a diversi ex allievi di Amici, come Nunzio Stancampiano, Alessio Cavaliere, Christian Stefanelli, Benedetta Vari e Mattia Zenzola. Il professore è stato intervistato da QdS.it in occasione dell'evento e ha svelato quale sarà il suo futuro nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Raimondo Todaro tornerà nel talent?

Il professore e ballerino ha svelato com'è stato lavorare con De Filippi e cosa significa per lui Amici:

"Lavorare con Maria è stato meraviglioso, perché il programma è meraviglioso. Amici ti dà la possibilità di fare il tuo lavoro che è quello dell'insegnante con dei ragazzi di talento scelti tra migliaia che hanno la passione, la voglia, la fame soprattutto. Prendono ogni consiglio, ogni parola, quindi, proprio un lavoro semplice e facile, perché trovi il top del top.Oggi, gli altri prof sono dei cari amici, gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone, le coreografie vanno e vengono."

Il ballerino ha anche risposto a una domanda che attanaglia molti dei fan: tornerà per la prossima edizione di Amici? Ecco cosa ha risposto:

"Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare."

