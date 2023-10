Amici 23, punizione per gli allievi per la mancanza di pulizie in casetta: "Non c'è da ridere, vergognatevi" [VIDEO]

Gossip TV

Il daytime di Amici 23 si apre con un video che mostra lo stato pietoso della casetta a causa delle pulizie. La prduzione ha deciso di prendere provvedimenti contro gli allievi. Vediamo insieme cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 13 ottobre, si apre con il primo provvedimento disciplinare per la classe di allievi del talent show di Canale5. La produzione ha ritenuto necessario adottare questa punizione a causa delle condizioni disastrose in cui versa la casetta di Amici.

Amici 23, provvedimento in casetta, Ezio unico punito. Lui si sfoga: "Non è giusto"

La produzione chiede ai ragazzi di riunirsi perché ha un video importante da mostrare loro: a quanto pare, come ogni anno, nonostante anche la Maestra Celentano abbia stilato la sua personale lista di regole che gli alunni sono tenuti a seguire, la casetta di Amici è in condizioni disastrose! Nelle immagini che scorrono sullo schermo si possono notare gli abiti lasciati alla rinfusa sui letti, i rimasugli di cibo in cucina, spazzatura ovunque: insomma, come ogni anno, gli alunni della scuola di Maria De Filippi non sembrano comprendere l'importanza di vivere in un ambiente pulito.

I ragazzi, tuttavia, non sembrano molto imbarazzati da ciò che vedono e si lasciano andare a diversi risolini, tanto che la produzione interrompe il video per rimproverarli:

"Ragazzi, non riesco a capire cosa c'è da ridere, non è accettabile questa situazione. Ogni anno sempre la stessa storia"

Dopo aver mostrato le reali condizioni della casetta, a sole tre settimane dall'inizio del programma, alcuni degli alunni provano a giustificarsi, rivelando che questo stato di disordine è dovuto principalmente all'assenza di collaborazione tra tutti loro: ci sono, infatti, diversi allievi che si preoccupano ogni sera di pulire dopo cena (come Gaia) o che magari si offrono di cucinare per tutti, ma non ricevono aiuto nelle pulizie. Di fronte a questa situazione, la produzione chiede a ognuno di loro di nominare i tre allievi che meno aiutano nelle pulizie. Tutti gli allievi fanno diversi nomi, ma il comune denominatore è sempre Ezio: l'allievo di Anna Pettinelli. Così, per il cantante scatta la punizione: non avrà il permesso esibirsi durante la puntata di domenica 15 ottobre. In un secondo momento, il cantante si isola dal gruppo e ammette di sentirsi deluso per come sono andate le cose.

A consolarlo c'è Nicholas, che gli ricorda che il vivere comune ha delle regole che vanno rispettate, anche se Ezio non nasconde le lacrime:

"Credimi so che tutto ciò che dici non fa una piega, però...So che tutto ciò che dici è giustissimo"

Scopri le ultime news su Amici