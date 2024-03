Amici 23, Nicholas va al Serale, ma sul web esplodono le polemiche! [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso della puntata di oggi, ad Amici 23, Nicholas ha ottenuto la maglia del Serale. Ma sul web sono nate diverse polemiche!

Nella puntata di Amici23 in onda oggi, domenica 3 marzo, su Canale5, il Serale ha visto l'aggiunta di un nuovo allievo con la maglia: Nicholas Borgogni! Il ballerino, infatti, ha ottenuto la maglia dopo essersi esibito in due coreografie di fronte al suo nuovo maestro, Emanuel Lo. Tuttavia, l'assegnazione della maglia ha Nicholas ha fatto esplodere sul web diverse polemiche.

Amici 23, Nicholas prende la maglia, ma sul web ripartono le polemiche! [VIDEO]

Dopo un'accesa discussione tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro per Nicholas, il primo ha chiesto l'ingresso dei professionisti in studio. Tutti i ballerini del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, sono tra coloro che seguono più da vicino il percorso degli allievi di ballo e trascorrono con loro diverse ore in sala prove. A ognuno di loro, Emanuel Lo ha chiesto una sincera opinione sull'ingresso di Nicholas al Serale e tutti i professionisti si sono espressi per il sì!

In seguito, Emanuel Lo ha chiesto al ballerino di improvvisare due coreografie insieme a Elena D'Amario e al termine di entrambe ha dato il suo giudizio finale:

"Mi hai chiesto tante volte dei giudizi su di te, ma me li hai chiesti in momenti sbagliati, in coreografie in cui non davi il tuo meglio. Tu però hai delle cose molto forti in te, hai un'elevazione pazzesca, sei un ottimo partner e hai il pubblico dalla tua parte. Noi siamo ballerini, lavoriamo per il pubblico e per il tuo percorso e per come ti ho visto trasformarti, io, oggi, alla tua domanda se ti meriti il Serale, ti dico sì. Prenditi la maglia"

Nicholas si è emozionato e ha abbracciato tutti i professori, compreso Raimondo Todaro, con cui ha avuto un certo diverbio. L'allievo ha poi ringraziato tutti, sia i professionisti, sia i professori, ma anche Maria De Filippi e il resto degli allievi. Tuttavia, sul web, non tutti sono parsi molto contenti di questa vittoria di Nicholas.

Molti fan del programma, infatti, hanno commentato negativamente la scelta di Emanuel Lo di assegnare la maglia a Nicholas, dopo averlo criticato tante volte, ignorando un suo allievo, Kumo, che ha sempre fatto molti progressi. Su X si leggono diversi commenti negativi, in realtà, su tutto il segmento di puntata legato a Nicholas e alle discussioni con Todaro ed Emanuel Lo: si parla di "pagliacciate" e di assegnazioni senza senso, come dimostrano diversi tweet.

emanuel taci per piacere fino a due giorni fa non lo potevi vedere nicholas FAI SOLO RIDERE #amici23 pic.twitter.com/48X5P3qtlC — m✩rt (@sheismars_) March 3, 2024

