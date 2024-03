Amici 23, volano stracci tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per Nicholas. Maria De Filippi interviene! [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, sono volati stracci in studio tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per Nicholas ed è stato necessario l'intervento di Maria De Filippi!

Oggi, nella nuova puntata di Amici23 non poteva mancare un'accesa discussione riguardante il Serale e in particolare la possibilità per Nicholas di accedervi. Con due video riepilogativi, Maria De Filippi, conduttrice del talent show di Canale5, ha deciso di mostrare cosa era successo nei daytime della settimana. Dopo alcune affermazioni di Raimondo Todaro sulle scarse possibilità per Nicholas di accedere al Serale, perché secondo il maestro c'erano altri allievi più meritevoli, il ballerino aveva lanciato un ultimatumo al latinista e quando Todaro si era mostrato irremovibile nella sua scelta, aveva deciso di lasciare la scuola. Tuttavia, con un colpo di scena, Emanuel Lo aveva raggiunto Nicholas e gli aveva chiesto di entrare nella sua squadra.

Amici 23, volano stracci tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro in studio per Nicholas! Maria De Filippi interviene [VIDEO]

Dopo aver riassunto ciò che era successo in settimana, Todaro ha preso la parola e ha accusato di incorenza il collega Emanuel Lo, ma si è rivolto anche in maniera molto dura contro il suo ex allievo:

"Quando mi chiedi del Serale, è mio dovere dirti che ci sono altri allievi che sono più meritevoli di te e che se anche ci fosse una sola maglia allora la darei ad altri. Ma quando tu mi dici che te ne vai, io ti rispondo che se te ne andassi veramente allora io ti seguirei da casa, al di là di Amici. Mi suona strano che lui ti voglia [riferito a Emanuel Lo], perché te ne ha dette di tutti i colori, io sono con la coscienza a posto! Non ho lasciato a casa Nicholas. Simone è a casa!"

A queste parole, anche Emanuel Lo ha reagito: "Hai nominato Sofia, che non è nemmeno della tua squadra. Non lo hai supportato!". Tra i due professori sono volati stracci, tanto che anche Maria De Filippi ha cercato di far ragionare il latinista, affermando che nella classifica in cui Nicholas arriva ultimo è perché è una classifica che dà molta importanza alla tecnica, in cui il ballerino è carente, perciò, non è a quella che Nicholas si appella. Stanco, Raimondo Todaro ha sbottato, a un certo punto, dicendo:

"Nicholas, fare la valigia era un modo affinché io ti rincorressi? [...] Adesso sei giovane, tra 20 anni te lo ricorderai. Quando andrai a New York, sarà per merito mio, lo dovrai a me..."

A questo, tuttavia, Maria De Filippi è intervenuta con durezza: "Attenzione, non lo deve né a te, né a me. Lo deve a sé stesso e a tutti i sacrifici che fa in saletta tutti i giorni".

