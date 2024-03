Amici 23, Nahaze e Kia tornano sui social dopo l'eliminazione: le prime dichiarazioni delle due cantanti

Gossip TV

Le prime parole di Nahaze e Kia, le due cantanti eliminate a un passo dal Serale di Amici 23.

L'ultima puntata di Amici 23 ha visto l'eliminazione definitiva delle cantanti Nahaze e Kia. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno infatti deciso di non portare le loro rispettive allieve al Serale, ma le hanno proposto di ritornare il prossimo anno.

Il ritorno sui social di Nahaze e Kia

Nessun lieto fine per Nahaze e Kia che, nel corso dell'ultimo appuntamento pomeridiano, sono state costrette a lasciare la scuola di Amici a un passo dal Serale. A poche ore dalla loro eliminazione, le due cantanti sono tornate sui social per fare un piccolo bilancio della loro esperienza e ringraziare tutti per l'affetto e il supporto ricevuto. La prima è stata Nathalie:

Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo percorso. È stata un'avventura che non dimenticherò facilmente, soprattutto perché mi ha permesso di arrivare a voi attraverso la musica [...] Grazie a chi ha streammato e soprattutto a chi continua a farlo.

Dopo Nahaze, anche Kia è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che l'hanno supportata e aiutata in queste settimane nella scuola di Amici:

"Grazie" non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Un grazie alla produzione e alla redazione che ogni giorno si prendeva cura di me e non mi ha mai fatto mancare niente. Un grazie ai miei autori, sempre attenti a come stavo e pronti ad aiutarmi; alle Vocal Coach, delle persone fantastiche che mi hanno sostenuta e aiutata e da cui ho imparato tanto giorno dopo giorno; grazie ai professionisti, in particolare a Elena D’Amario, una donna di grande empatia e dolcezza, che mi ha capita e risollevata da dei momenti no; a Giulia Stabile che mi ha aiutata a comprendere a pieno il mio valore...

Un Grazie speciale va a Maria che ha reso possibile tutto questo, e a Lorella che ringrazio infinitamente per aver creduto in me nonostante il poco tempo, e per non aver mai smesso di trasmettermi serenità, positività e forza di volontà. Un grazie ai ragazzi per avermi fatto sentire in una famiglia nonostante fossi lontano dalla mia. È stato rigenerante stare con persone che condividono i miei stessi obbiettivi e mi spronano a dare sempre il meglio, con tutto il calore, la saggezza e l’amicizia che un’Artista può dare. Grazie a tutti voi per i bei messaggi e il supporto, spero di rivedervi presto.

