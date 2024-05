Amici 23, Mida pronto al suo primo tour nei club: l'annuncio ufficiale delle date!

Gossip TV

Oltre al suo primo instore tour, per Mida di Amici 23, arriva anche il momento del suo primo tour nei club di varie città italiane. Ecco le date ufficiali annunciate dal cantante!

Per Mida il post-Amici 23 si sta rivelando ricco di momenti entusiasmanti e soddisfazioni: il suo primo EP, Il sole dentro, ha già sbalzato quelli dei suoi colleghi nelle classifiche di Spotify e il suo primo instore tour si sta confermando come uno dei più seguiti, anche grazie ai rumors sulla presenza di Gaia De Martino, sua ex (?) fidanzata, presente a diverse tappe. Poco fa, con un post sui social, Mida ha anche annunciato il suo primo tour nei club, svelando le date ufficiali.

Amici 23, Mida annuncia il primo tour nei club: ecco le date ufficiali!

Impegnato nelle ultime tappe del suo primo instore tour, Mida ha deciso anche di condividere con i fan le prime due date ufficiali del suo primo tour nei club. In un post su Instagram, il cantante di Que Pasa ha rivelato che il suo tour inizierà a Milano il 3 dicembre, per poi proseguire con la tappa romana l'8 dicembre 2024. I biglietti saranno disponibili da domani, 31 maggio.

Durante il suo tour negli store per presentare Il sole dentro, Mida è stato accompagnato dalla madre ed è stato accolta da una folla festante che ha intonato per lui Rossofuoco, la sua hit di maggior successo nel talent di Amici di Maria De Filippi. Già nel programma, infatti, il singolo gli è valso il primo disco d'oro, consegnatogli personalmente da Maria De Filippi durante un'esibizione in studio.

Ma, a sorprendere i fan è stata anche la presenza, durante alcune tappe del tour, di Gaia De Martino, con cui Mida ha avuto una storia nella scuola di Amici e con la quale sembrava essere tutto finito.

Amici 23, Mida e Gaia De Martino: ritorno di fiamma? La ballerina presente a diverse tappe dell'instore tour

La presenza di Gaia De Martino in alcune tappe del tour di Mida negli instore ha fatto gioire i fan. I due hanno chiuso bruscamente la loro frequentazione poco prima del Serale, ma nel corso delle settimane della seconda fase del talent, i fan della coppia hanno captato alcune vibes tra i due che facevano pensare che non tutto era perduto.

A Verissimo, entrambi si sono mostrati cauti, ma hanno lasciato aperti degli spiragli. Mida, in particolare, ha dichiarato:

"Fuori mai dire mai, sì. La vita è imprevedibile, ora siamo pieni di cose da fare e devo trovare un attimo il mio equilibrio, ma sì.. mai dire mai

E, ora, vedendo la ballerina accompagnarlo e ridere con lui durante la presentazione del suo album fa ben sperare i fan: potremmo presto vederli insieme? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

